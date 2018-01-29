MWC'de Yeni Amiral Gemileri Olmayacak!
Şubat ayında Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongre'sinde, beklediğiniz pek çok amiral gemisi olmayacak!
Mobile World Congress (MWC) (Mobil Dünya Kongresi), her sene şubat ayında ünlü İspanya şehri Barselona'da gerçekleştiriliyor, mobil teknoloji endüstrisi burada yeni teknolojileri konuşuyor ve yeni amiral gemlerini açıklıyorlar. Yalnız görünüşe bakılırsa, bu sene öncekilere göre biraz daha farklı olabilir.
Android Headlines'ın ismini belirtmediği bir HTC çalışanını kaynak alarak yazdığına göre, HTC burada bir sonraki amiral gemisi olan U12'yi (başka bir isim de olabilir) açıklamayacak. Bunun yerine MWC'nin birkaç hafta ardından ayrı bir etkinlik gerçekleştirecek.
Bu, firmayı takip edenler için pek şaşırtıcı gelmeyecek çünkü HTC, MWC'deki kaostan son yıllarda kendini uzaklaştırmaya çalışıyordu, U11 amiral gemisi de geçen sene mayıs ayında açıklanmıştı. Bunun yanında, HTC'nin dev etkinliğe katılmayacak olması MWC'deki heyecanı kesinlikle düşürecek, özellikle de LG'nin ve Huawei'nin gelecek cihazlarını sergilemeye henüz hazır olmadığını düşününce geriye sadece Samsung kalıyor.
Samsung'un etkinlikte Galaxy S9'u sergileyeceği biliniyor ve firma görünüşe bakılırsa etkinlikteki tüm dikkatleri üzerine toplayacak.
H. Hüseyin Öztürk
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