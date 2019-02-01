My Galaxy Kapanıyor: Tizen'in Sonu Geldi mi?
Tizen'in önemli uygulamalarından My Galaxy'nin kapatılması, Samsung'un işletim sistemi için ne anlama geliyor?
Samsung, Tizen tabanlı telefonlarındaki My Galaxy uygulamasını 26 Şubat'ta kapatacak. Firma, bu gelişme hakkında bilgilendirmeyi, kullanıcılarına bir uyarı göndererek gerçekleştirdi.
My Galaxy uygulamasının kaynağı Android sayılsa da, uygulama Tizen telefonları için önemliydi. My Galaxy sayesinde uygulamalardaki ve diğer hizmetlerdeki indirimlere ulaşmak mümkün oluyordu. Samsung'un uygulamayı bir alternatif sunmaksızın kapatması, Tizen telefonların sonunun yaklaştığı anlamını taşıyor olabilir. Tizen, Hindistan gibi bazı pazarlarda başarılı olsa da, düşük seviye donanımı ve yetersiz uygulama desteği, yükselmesini engelledi. Samsung, kendi uygulamalarının çoğunu Tizen uygulama mağazasına taşıyamadı.
Son Tizen'li telefon, yaklaşık iki sene önce piyasaya sürülmüştü. My Galaxy'nin kapatılması, Tizen'in de sonunun geldiğinin bir işareti olabilir. Samsung'un yeni Galaxy M serisiyle gerileyen telefon işini ve kaybettiği pazar payını tekrar diriltmek istediğini biliyoruz. Bu noktada Samsung'un Tizen'e yatırım yapma ihtimali düşük görünüyor.
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