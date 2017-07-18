Myspace güvenliği oldukça zayıf!
Myspace hesap güvenliğinde bir problem daha ortaya çıktı!
Varlığını hatırlayan kişiler, muhtemelen uzun bir süredir Myspace hesaplarına dokunmamışlardır ama her ihtimale karşı bir ziyarette bulunmayı isteyebilirsiniz. Görünene göre, herhangi birinin bu hesapları ele geçirmesi oldukça kolay olabilmekteydi. Güvenlik uzmanı Leigh-Anne Galloway'in bulduğu üzere Myspace'in hesap kurtarma sitesi sadece gerçek adınızı, kullanıcı adınızı ve doğum tarihinizi doğruluyor. Bunların ilk ikisinin öğrenilmesi oldukça kolay olduğu için de, bir hesabın ele geçirilmesi için doğum tarihinizin tahmin edilmesi yeterli oluyor. Hatta doğum tarihi bile, bir kişinin bu olayı nasıl kutladığına bağlı olarak oldukça kolay olabilir. Teoride doğum tarihinin öğrenilmesi için, bir Google veya Facebook araması yeterli olabilir.
Galloway'in söylediğine göre kendisi konu hakkında Myspace'e Nisan ayında bir e-posta atmış ancak cevap alamamıştı. Galloway, bu durumdan endişelenen kişilerin Myspace hesaplarını silmelerini öneriyor. Bir veri hırsızının kolaylıkla Myspace hesabınızı ele geçirerek kişisel hayatınız hakkında (birkaç yıl öncesine ait olsa da) daha fazla bilgi edinmesi mümkün ve profiliniz ile oynayarak, kolay bir şekilde internet üzerinde ününüzü zedeleyebilirler. Bunların hiçbiri olmasa bile, bu durum güvenlik önlemlerinin sürekli olarak güncellenmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle veri hırsızlıklarının neredeyse normal bir olay haline geldiği günümüzde, bir hesabı geri almanın bu kadar kolay olmaması gerekiyor.
Myspace'in Engadget'a söylediğine göre şu anda hesap kurtarma süreci bir adım daha eklenerek (bu adımın ne olduğu söylenmiyor) güçlendirilmiş durumda ve kurtarma sistemi zaman içerisinde "iyileştirilecek ve geliştirilecek." Bu önemli bir adım olsa da, Myspace'in neden bu kadar uzun bir süre beklediği sorusu varlığını korumakta...
Levent Öztürk
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