Myspace güvenliği oldukça zayıf!

Myspace hesap güvenliğinde bir problem daha ortaya çıktı!

Myspace hesapları uzun zamandır riskteydi...

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