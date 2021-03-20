Nano Boyutlu Robotlar İçin Önemli Bir Buluş Daha Yapıldı

Tamamen işlevsel nano boyutlu bir robot yapmak istiyorsanız karmaşık elektronik devreler, fotovoltaiklerden sensörlere ve antenlere kadar bir dizi bileşeni bir araya getirmeniz gerek. Ama en önemlisi, robotunuzun hareket etmesi için enerji şarj.
Elbette bu kadar küçük boyutlu bir robota ne kadar enerji verileceği de mühim. Bilim insanları bir süredir bu konu üzerine kafa yoruyor ve buna ilişkin olarak da daha önce "dünyanın en küçük mikroçipini" tasarlamışlardı. 2D malzemelerden nano-origami tekniği kullanarak geliştirdikleri bu mikroçipin geleceğin nano boyutlu robotlarında kullanılabileceği düşünülüyor.
Yeni gelen haber de buna bir adım daha yaklaşıldığını müjdeler nitelikte.
Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yönetilen bir ekip, "dünyanın en küçük kendiliğinden katlanan origami kuşu" olduğuna inandıkları buluşu açıkladı. Bu hafta Science Robotics dergisinde bu konuda bir makale yayınlayan araştırmacılar, nano-origami boyutunda tasarlanan bu kuşun, uyguladıkları voltaj ile hareket etmesini sağlamışlar. Defalarca kez yaptıkları test sonucunda, kuşun kanatlarını binlerce kez açıp kapatabilmesini sağlayan araştırmacılar, böylece nano boyutlu robotlara bir adım daha yaklaşmış durumdalar.
Nano boyutlu robotlardan en çok tıp alanında fayda sağlanacağı düşünülüyor. Bu teknoloji, özellikle tıbbi tedavilerde ve ameliyatlarda önemli bir kilometre taşı olarak görülürken, yeni yapılan bu buluş, onları harekete geçirmek için de atılan önemli bir adım. Geliştirilen teknolojiye ilişkin videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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