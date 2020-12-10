NASA açıkladı: Ay'a gidecek 18 kişilik ekip belli oldu

Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları devam eden Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Artemis programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini duyurdu.
İŞTE AY'A GİDECEK 18 KİŞİLİK EKİP
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanan kadroda 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 astronot yer alıyor. NASA tarafından açıklanan astronotların isimleri şu şekilde: Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole A Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins, Stephanie Wilson.
"My fellow Americans, I give you the heroes of the future who'll carry us back to the Moon and beyond - the Artemis generation." - @VP Pence introduces the #Artemis team of 18 @NASA_Astronauts, including 5 attending the Space Council, who'll prepare us for missions to the Moon. pic.twitter.com/NyocHHlf2v— Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020
NASA tarafından yapılan açıklamada, 2024'te ayın yüzeyinde yürüyecek ilk kadın ve erkek astronot da bulunuyor. Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı.
PROJEYE TRUMP'TAN DESTEK
ABD Başkanı Donald Trump'ın NASA'ya ek 1.6 milyar dolarlık bütçe tanıdığı ifade edildi. İnsanlı Ay yolculuğu projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Benim yönetimimde NASA'yı eski azametli konumuna getiriyoruz, Ay'a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars'a" demişti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine de Amerikalı astronotların 2024'e kadar Ay'a inişini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü ifade etmişti.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NASA'NIN AY TOPRAĞI İÇİN ÖDEME YAPACAĞI DUYURULMUŞTU
NASA, şirketlere 50 gram ile 500 gram arasında Ay regolitinin veya Ay toprağının bireysel koleksiyonları için ödeme yapmak istiyor.
Colorado merkezli yeni kurulan Lunar Outpost, bu yılın başlarında açıklanan düşük maliyetli ay kaynakları toplama programı kapsamında bir görevi tamamlamak için 1 dolar teklif verdi ve bir NASA sözleşmesi kazandı.
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