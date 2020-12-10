NASA açıkladı: Ay'a gidecek 18 kişilik ekip belli oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Artemis programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini açıkladı. Açıklanan kadroda 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 astronot bulunuyor...