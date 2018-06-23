NASA asteroidlere karşı yeni planını duyurdu

NASA, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroidlere karşı geliştirdiği yeni stratejiyi çıkardı!

NASA asteroidlere karşı yeni planını duyurdu...

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