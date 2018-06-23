NASA asteroidlere karşı yeni planını duyurdu
NASA, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroidlere karşı geliştirdiği yeni stratejiyi çıkardı!
Eğer asteroidlerin Dünya'ya çarpmasının ciddiyetini NASA'dan daha fazla anlayan bir isim olmayabilir.
Uzay ajansı, OSTP (Office of Science and Technology Policy) ile beraber hazırladığı raporda, Dünya'yı potansiyel olarak yıkıcı olan asteroid çarpmalarına karşı yeni bir strateji ve beş ana görevi belirledi.
Plan, Dünya'ya Yakın Nesnelerin (NEO) belirlenmesini geliştirme, bu nesnelerin ne zaman ve nereye düşeceklerini belirleme adına beş ana hedefi belirliyor. Ayrıca bu büyük cisimlerin Dünya'ya çarpmadan önce yön değiştirmeleri için de yeni teknolojilerin gelişimi üzerinde çalışılıyor.
Her ne kadar çoğu büyük NEO Dünya'ya çarpması halinde yok edici bir etki yaratacak olsa da, NASA'nın bu cisimleri takip etmesi daha kolay oluyor. Ajans, çevremizdeki tüm potansiyel hayat-yok-edici asteroidlerin tamamını katalogladığını ve şu anda hiçbirinin gezegen ile çarpışma rotasında olmadığını belirtiyor.
NASA, küçük asteroidlerin bile ne kadar yıkıcı olabileceklerini biliyor ve 1908 yılında bir Rus kasabasında "yaklaşık 40-60 metre boyutunda" bir asteroidin yarattığı 2000 kilometrekareden büyük etki alanı ile Tunguska olayı örnek gösteriliyor.
40 metreden büyük 300000'den fazla asteroid bulunuyor ve bunların pek çoğunu birkaç günden önce belirlemek mümkün olmuyor. Bu noktada da yeni strateji ve plan devreye giriyor.
NASA, NEO'ları uzaktan belirleme, takip etme ve tanımlama yeteneklerini geliştirmeye ve "kritik iyileştirmeler" yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu gelişmeler ile beraber 50 ile 140 metre arasındaki asteroidlerin daha iyi anlaşılması, NEO'ların ve Dünya'ya çarptıkları zaman yaratacakları etkilerin daha doğru bir şekilde modellenmesi ve analiz edilmesine imkan tanınacak.
Ancak NASA bu Dünya dışı nesneleri belirleme konusunda son 40 yıl içerisinde ciddi bir ilerleme yaşamış olsa da, hâlâ öğrenilecek pek çok farklı şey bulunuyor. Bu detaylı bilgiler de, asteroidlere karşı düzenlenecek görevlere ihtiyaç duyacaklar.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın