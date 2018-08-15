NASA astronotu ilginç bir anısını paylaştı...
Eski NASA astronotu, kendine UFO'lar sorulması üzerine ilginç bir anısını paylaştı...
Eski NASA astronotu Leland Melvin sadece uzaydaki çalışmaları için değil, aynı zamanda sevimli köpekleriyle birlikte çekilmiş bir NASA fotoğrafı ile de ünlüdür. Şimdi ise uzayda rastlanan garip manzaralar hakkında bir Twitter sohbeti sayesinde tekrar gündemde.
Melvin'e, popüler blog UFO Sightings Daily'nin kurucusu Scott Waring'den geçen hafta bir soru yöneltildi. Waring, Melvin'in "güneş sistemimizde yaşayan akıllı yabancı hayatın varlığı hakkındaki görüşünü" ve emekli astronotun bir UFO'ya şahit olup olmadığını sordu.
Uzayda 565 saatten fazla kalan Melvin, uzayda veya yerde bir UFO görmediğini söyleyerek cevap verdi. Ancak sonrasında eklediği cümleler ilgi çekiciydi, "ama yük boşluğunun dışında yüzen organik / yabancı bir şey gördüğümü sandım."
O ve NASA astronotu Randy Bresnik'in ne olduğunu sormak için yer ile iletişime geçtiklerini yazdı. NASA onlara bir Freon hortumundan kırılan bir buz olduğunu söyledi. Melvin gördüğünü "yarı saydam, kavisli, organik görünümlü" olarak tanımlıyordu ve tweetin sonunda bir uzaylı kafa emoji eklemişti.
Waring bu tweet'e bir "Wow!" ile cevap verdi ve NASA'nın nesnenin gerçekte ne olduğu konusunda yalan söylemiş olup olmadığını sordu. Melvin: "Hmmm. Öyle olduğunu sanmıyorum ama asla bilemezsiniz."
Uzayda tuhaf bir görüş için bir açıklama arıyorsanız, buz mükemmel bir açıklama gibi gözüküyor. Melvin'in son uzay görevi, Atlantis mekiği 2009'da Uluslararası Uzay İstasyonunu ziyaret ettiğinde gerçekleşmişti ve Dünya o zamandan beri organik/uzaylı benzeri yaratıklar tarafından işgal edilmedi.
Levent Öztürk
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