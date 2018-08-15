NASA astronotu ilginç bir anısını paylaştı...

Eski NASA astronotu, kendine UFO'lar sorulması üzerine ilginç bir anısını paylaştı...

Eski NASA astronotundan ilginç anı...

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