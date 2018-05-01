NASA Ay görevini iptal etti ama
NASA'nın var olan tek robotik Ay görevi iptal edildi ama...
İnsanların Mars'a götürülmesi hakkında son zamanlarda heyecanla pek konuşulmadığı söylenebilir. Sonuç olarak NASA'nın hedeflerinden biri bu olsa da, henüz bu büyük hedefe 2050 yılından önce ulaşmak için gerekli bütçeye sahip değil. Bu yüzden de NASA'nın düşünceleri Ay'a yükselmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Başkan Trump, NASA'nın astronotları Ay'a döndürmesini ve "en sonunda" Mars'a göndermesini isteyen bir emri imzalamıştı. Buradan da yönetimin kafasında Ay ile ilgili bir düşünce olduğu anlaşılabiliyordu.
Bu yüzden de NASA'nın en son hamlesinin oldukça şaşırtıcı olduğu söylenebilir. The Verge'ün haberine göre NASA, Resource Prospector'u iptal etme kararını aldı. Bu, şu anda Ay yüzeyinde çalışan tek robotik görev idi. NASA'nın internet sitesine göre Resource Prospector "bir başka dünyadaki ilk maden çalışması olmayı" hedefliyordu. Bu araç, Ay kutuplarına iniş yaparak diğer uzay araçlarının buldukları derin buzları inceleyecek ve kazacaktı.
Dünya'dan uzaya malzeme götürmenin çok pahalıya mal olmasından dolayı, eğer bir Ay üssü kurulacaksa, uydunun üzerindeki kaynakları en iyi biçimde kullanmamızın kesinlikle bir zorunluluk. Bu yüzden de Ay buzlarının özelliklerini öğrenmek zorundayız. Pek çok uzay ve bilim topluluğu, Resource Prospector'u Ay'a tekrar insan göndermenin ilk adımı olarak görüyordu. Şimdi ise bu görev iptal edildi.
Ancak The Verge'ün de Dr. Phil Metzger'in yardımları ile belirttiği üzere, bu iptal kararının sebebi pratik sebeplerden ziyade bütçe sebeplerine yaklaşıyor olması mümkün. Resource Prospector için, ilk olarak insan keşfini destekleyen program tarafından kaynak sağlanırken, daha sonra bilim programına aktarılmıştı ve hedeflerinin bu gruba tam olarak uyduğu söylenemez.
Şimdi ise ne olacağı bekleniyor. Pek çok kişinin düşüncesine göre Resource Prospector, tekrar insan keşfi programına yerleştirilecek. Ayrıca NASA'nın yeni yöneticisi Jim Bridenstine, Ay'a insan götürme amacında kararlı olduğunu belirtti ve bu işlemin "agresif bir robotik programı" ile başladığını biliyor. Bu yüzden de NASA'nın Ay'da var olan tek robotik programının sona erdirilmesi pek mantıklı gözükmüyor...
Levent Öztürk
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