NASA bilinmeyen bir cismi daha çözdü
NASA, Mars yüzeyinde ne olduğu şimdiye kadar anlaşılmayan küçük bir şüpheli cismin gizemini çözdü!
NASA'nın Curiosity rover ekibi, bu hafta Mars'ta garip görünen bir nesne buldu ve bunun uzay aracı enkazının bir parçası olabileceğinden endişe etti.
Rover, kırmızımsı zeminin üzerinde ince, açık renkli bir cismin görüntüsünü yakaladı. Cisim, çevresindeki yüzeyden açıkça ayırt edilebiliyordu.
Curiosity'nin Dünya'daki kontrol edicileri esrarengiz parçayı "Pettegrove Point Foreign Object Debris" (Pettegrove Point Yabancı Cisim Enkazı) olarak etiketledi. Pettegrove Point, gezginin şu anda Mars'ta Gale Krateri'nin içinde gezdiği bölgenin adı.
Rover'a ait bir parçanın düşürmüş olabileceği endişesi de bulunuyordu. Curiosity ekip üyesi Brittney Cooper tarafından daha yakından incelemenin ardından yapılan açıklamaya göre "aslında, çok ince bir kaya parçası olduğu anlaşıldı, bu yüzden bu gece hepimiz rahat olabiliriz - Curiosity cildini dökmeye başlamadı,"
Curiosity, görüntüyü yaklaştırmak ve Mars manzarasının doğal bir parçası olarak gözüken kayaya daha iyi bir bakış yakalamak ve tanımlamak için ChemCam cihazını kullandı.
Curiosity ekibinin nesneyi tanımlamak için geçerli bir endişe sebebi de bulunuyordu. Rover, 2012 yılında, daha sonra kendinden dökülen küçük bir plastik malzeme parçası olduğu anlaşılan, eşit derecede gizemli bir parlak nesne bulmuştu.
En azından bu kez, Curiosity kendini iyi bir şekilde bir arada tutuyor gibi görünüyor...
Levent Öztürk
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