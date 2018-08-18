NASA bilinmeyen bir cismi daha çözdü

NASA, Mars yüzeyinde ne olduğu şimdiye kadar anlaşılmayan küçük bir şüpheli cismin gizemini çözdü!

NASA endişe verici bir bilinmeyeni daha çözdü..

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