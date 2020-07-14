NASA, Dünya ve Venüs'ün "Arasının Nasıl Açıldığını" Araştıracak

NASA'nın 2026'da Venüs'e göndermeyi planladığı bir araç, başlangıçta birbirine benzeyen Dünya ve Venüs'ün neden farklı şekilde geliştiğini araştıracak.