NASA, ESA ve JAXA, COVID-19 Araştırmasında Sizin de Katkınızı Bekliyor!

NASA, ESA ve JAXA, COVID-19'un çevresel etkilerini araştırmak için Dünya çapında bir hackhaton düzenliyor. Üstelik siz de bu büyük etkinliğe katılabilirsiniz...