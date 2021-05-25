NASA, ESA ve JAXA, COVID-19 Araştırmasında Sizin de Katkınızı Bekliyor!

COVID-19 salgını Dünya'da herkesin çalışma şeklini değiştirdi ve büyük ölçekli kısıtlamalarla neredeyse tüm yaşamımız değişti. Tabii ki bu değişim, tıbbi atıklar konusunda da yaşandı; tıbbi atıkların çevre üzerinde etkisinin olması kaçınılmazdı. NASA, Avrupa Uzay Ajansı ESA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı JAXA, bu çevresel etkilerin tam olarak ne olduğunu anlamak için bir hackathon düzenliyor. 23-29 Haziran tarihleri arasında uzay ajansları, Dünya'nın dört bir yanından katılımcıların katılacağı bir haftalık bir sanal etkinlik düzenleyecek. Katılımcılar etkinlik kapsamında Earth Observation Dashboard'daki verileri kullanacaklar.
Ajanslar, hükümetlere ve halka Dünya'yı gözlemleyen uydularından gelen birleşik verileri ulaştıran Earth Observation Dashboard gösterge panosunu bir yıldır çalıştırıyor. Panonun amacı insanlara "pandeminin kısa ve uzun vadeli etkilerini inceleyebilecekleri bir araca erişim sağlamak" olarak açıklanmıştı. Hackathon sırasında programcılar, bilim insanları ve katılmak isteyen herkes sanal ekipler oluşturmak ve COVID-19 salgınıyla ilgili sorulan problemlerden birini çözmek zorunda kalacak.
Katılımcıların çözmesi gereken zorluklar şu kategorilere ayrılmış durumda: Hava kalitesi, Su kalitesi, Ekonomik etki, Tarımsal etki, Sera gazı, Dünya'nın sistemine genel etkisi ve Sosyal etki. İlgilenenler katılmak için kayıt olabiliyorlar. Etkinlik sonrası sonuçlar tüm Dünya'ya açıklanacak.
Siz de bu etkinliğe katılmak istiyorsanız, buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.
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