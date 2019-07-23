NASA eski Saturn roketi parçasını satıyor
NASA, muhtemelen kullanılmamış olan eski "Saturn I" roketinin iticisine yeni bir ev arıyor!
- Levent Öztürk
NASA'nın Apollo 11 astronotlarının Ay'a inişinin 50. Yıl dönümüne yaklaşırken uzay ajansı, tarihinin büyük bir üyesini satmaya hazırlanıyor.
Alabama'daki tarihi Marshall Uzay Uçuşu Merkezi (MSFC) Apollo roket programını güçlendiren Saturn roketlerini geliştirmede büyük bir rol oynuyordu. İlk modellerden biri ise yıllarda kenarda beklemekteydi.
Cnet tarafından bulunan e-postalar ve belgelere göre MSFC "bir Saturn roket dizisinin bir Saturn 1 Block 1 Booster parçasına erişim sağladı. İtici (booster) Saturn 1'in en alt veya ilk aşaması ve 1960'larda geliştirilen ABD'nin ilk ağır yük roketiydi. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i 1969 yılında Ay'a gönderen ise daha devasa olan beşinci sürüm veya Saturn V idi.
Bu roketin hiç uçmamış olma ihtimali var çünkü yakın zamanda Space X'in ortaya çıkışından önce, harcanmış olan iticilerin okyanusa düşmesine izin vermek NASA'nın alışıldık davranış şekliydi.
Yani bu adımın pek kullanılmamış, gerçek bir uzay roketini, ücretsiz olarak ilgilenen okullara, üniversitelere, müzelere veya kütüphanelere verilmesine yönelik bir adım olduğu söylenebilir. İlgilenen kuruluşun tek yapması gereken, kargo ücretlerini üstlenmek, yani yaklaşık 250.000 dolar ödemek.
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