NASA hatalardan dolayı tarihi eserleri kaybediyor
NASA'nın prosedürlerin yetersizliğinden dolayı bazı tarihi eserleri "kaybettiği" ortaya çıktı
The Verge'ün haberine göre NASA'nın Denetleme Dairesi yeni bir rapor yayınlayarak ajansın tarihi eşyaları koruma konusundaki eksiklerini duyurdu. Görünene göre NASA yıllar içerisinde aralarında bir ay toprak örneği çantası, Apollo 11 komuta modülü el kontrolleri ve hatta bir ay aracı prototipi de bulunan bazı eşyaları kaybetti.
Raporda belirtilene göre geçen yıllar içerisinde NASA'nın tarihi eşyaların kiralanması ve atılması konusunda prosedürleri gelişmiş olsa da, pek çok tarihi eşya "uygun prosedürlerin eksikliği" yüzünden eski anlaşmalı kişi ve firmalar veya NASA çalışanları tarafından yanlış yerlere koyuldular veya alındılar. "Eşyaları bulmak için gereken çabanın boyutu ve bazen de ajansın eşyalar üzerinde sahiplik bildirimi bulunma çekincesi yüzünden bu tarihi eşyaları geri kazanmak zorlayıcı oldu. Ayrıca tarihi eşyaları geri kazanmak için geçmişte gösterilen çabalar NASA'ın kötü kayıt tutma ve geri kazanma çabalarının kordinasyonu için oturmuş süreçlerin eksikliği sebebiyle başarısız oldu."
Kaybolan eşyaların arasında eski bir Kansas Cosmosphere ve Uzay Merkezi CEO'sundan FBI'ın el koyduğu üzerinde hâlâ ay tozu bulunan bir Apollo 11 örnek toplama çantası da bulunuyordu ve daha sonra bu çanta bir hükümet müzayedesinde satılmıştı. Aynı çanta daha sonra bir kez daha açık arttırmaya çıkartılarak 1.8 milyon dolara satıldı. Bir diğer olayda, üstü tarafından atması söylenilen Apollo 11 kontrol kumandalarını yanında götüren bir çalışan bulunuyor. Raporda belirtilene göre bunların açık arttırmaya çıkartılması ardından ajans geri almaya çalıştı ve açık arttırmayı durdurdu ancak üç yıl boyunca sonuç alamayınca çabalarını durdurdu. Ayrıca bir Ay keşif aracı prototipi Alabama'da bir konutun bahçesinde gözükmesinin ardından NASA'ya bildirildi ve sahibi aracı geri teslim etmeye istekli gözüküyordu. Ancak aylar boyunca NASA'nın hiçbir aktivitede bulunmaması ardından bu kişi vefat etti ve daha sonra bu araç, sonradan aracı açık arttırmaya çıkaran bir hurdalık sahibine satıldı.
Ayrıca raporda, NASA'nın uygun anlaşmalar be güvenlik önlemleri olmadan Challanger ve Columbia tarihi eserleri gibi nesneleri diğer enstitülere kiraladığını da belirtiyor. Bunun yanı sıra hangi eşyaların tarihi miras değeri taşıdığını belirleyecek ve bu eşyaları yönetecek uygun prosedürlere sahip olmadığı söyleniyor. Dahası, bazı eşyaların özel bir şekilde korunması ve saklanması gerektiğinden dolayı Smithsonian gibi başka organizasyonların bu eşyaları korumak için daha uygun olabilecekleri belirtiliyor.
Koruma işleminin ne kadar masraflı olabileceğini belirtmek adına belirtmek gerekirse, Smithsonian yakın zaman önce başlattığı Kickstarter kampanyası ile Neil Armstrong'un hızla çürüyen uzay giysisini korumak için 750000$ kaynak oluşturmayı hedefliyordu...
Levent Öztürk
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