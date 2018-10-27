NASA hatalardan dolayı tarihi eserleri kaybediyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Korsanlar

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler