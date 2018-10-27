NASA hatalardan dolayı tarihi eserleri kaybediyor

NASA'nın prosedürlerin yetersizliğinden dolayı bazı tarihi eserleri "kaybettiği" ortaya çıktı

NASA tarihi eserleri kaybediyor...

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