NASA, "Hayat İzlerini" Yanlışlıkla Yok Etmedi!

Son günlerde çıkan ve NASA'nın Mars'taki "hayat kanıtlarını" yanlışlıkla yok ettiğini söyleyen haberler kafanızı karıştırdıysa, işte gerçek!

NASA, "Hayat İzlerini" Yanlışlıkla Yok Etmedi!

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NASA, "Hayat İzlerini" Yanlışlıkla Yok Etmedi!

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