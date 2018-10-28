NASA, Hubble Jiroskopunu Kapatıp Açarak Düzeltti!
Uzay teleskobunda birinci kuralın işe yaraması, içini açıp üflemeye gerek kalmaması yönünden sevindirdi!
Hubble'ın tasarımcıları, bir yedekle donatmak suretiyle jiroskop hatası için hazırlıklarını yapmıştı. Hubble'ın jiroskoplarından biri Ekim ayı başında arızalandı ancak yedek beklendiği gibi çalışmadı - çok hızlı dönüyordu ve bu nedenle teleskopun sabit kalması veya kilitlenmesi gerektiğinde teleskopu hedefe sabit tutamıyordu. NASA, arızalanan elektronikler için eski bir düzeltme yöntemi uygulayarak sorunlarını çözebildi: kapatıp tekrar açtı!
Bu arada süreç bir tuşa basmaktan bin kat daha karmaşık. Hubble ekibi, düzgün çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir tıkanıklığı ortadan kaldırmak için yüksek rotasyondan düşük rotasyon moduna defalarca geçti. NASA bu çalışmaları şöyle açıkladı.
"Yedek jiroskop tarafından üretilen hatalı oranları düzeltmek için yapılan bir girişimde, Hubble operasyon ekibi 16 Ekim'de jiroskopun yeniden başlatmasını gerçekleştirdi. Bu prosedür jiroskopu bir saniyeliğine kapattı ve ardından yeniden başlattı. Amaç 7,5 yıldan uzun bir süredir faaliyette olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hatayı gidermekti. Ancak sonuçta elde edilen veriler, jiroskopun performansında bir gelişme göstermedi.
18 Ekim'de Hubble operasyon ekibi, aşırı yüksek oranlara neden olabilecek herhangi bir tıkanıklığı temizlemeye çalışmak için bir dizi uzay aracı manevraları yaptı. Her manevra sırasında, etrafında birikmiş olabilecek herhangi bir tıkanıklığı kaldırmak için jiroskop, yüksek moddan düşük moda geçirildi.
18 Ekim manevralarını takip eden ekip, yüksek oranlar konusunda önemli bir düzelme olmasını sağladı. Operasyon ekibi 19 Ekim'de Hubble'ın sorununu giderdiği anlaşılan ek manevralar gerçekleştirmesini sağlayan emirleri girdi. Jiroskop oranları artık hem yüksek hem de düşük modda normal görünüyor."
NASA, rutin bilim operasyonları sırasında yedek jiroskopun işini yaptığından emin olmak için birkaç test daha gerçekleştirecek. Şu ana kadar, Hubble'ın yakın gelecekte işini yapmak üzere geri döneceği konusunda iyimser görünüyorlar.
Yavuz Alp Şimşek
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