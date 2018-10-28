NASA, Hubble Jiroskopunu Kapatıp Açarak Düzeltti!

Uzay teleskobunda birinci kuralın işe yaraması, içini açıp üflemeye gerek kalmaması yönünden sevindirdi!

NASA, Hubble Jiroskopunu Kapatıp Açarak Düzeltti!

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