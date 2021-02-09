NASA, İlk Bakışta Garip Görünse de, Yemek Yarışması Başlattığını Duyurdu

Taze meyvelerin, sebzelerin ve et için hayvanların yetiştirildiği yemyeşil topraklardan uzakta, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki erkekler ve kadınlar, genellikle kargo uzay aracı tarafından teslim edilen, tatsız, dondurularak kurutulmuş paketlerdeki yiyeceklerle beslenerek hayatta kalıyor. Uzay, muhteşem bir yer olabilir, ancak şurası bir gerçek ki, oradaki yemekler berbat.
NASA da, Kanada Uzay Ajansı ile iş birliği ile Ay'ı, Mars'ı ve ötesini keşfedecek gelecekteki astronotları besleyecek yeni gıda üretim sistemleri tasarlamak için yemek meraklılarına ve mühendislere meydan okuduğu yeni bir yarışma başlattı.
500.000 dolar ödüllü Deep Space Food Challenge, uzay yolcuları nerede olursa olsun, örneğin üç yıllık bir gidiş-dönüş görevinde, dört kişilik bir mürettebatı beslemek için yeterli besin sağlayacak yiyecekleri büyütme, saklama ve pişirmenin yollarını arıyor. Bu yarışmadan elde edilecek sonuçların bize Dünya'da da fayda sağlayacağına inanılıyor. Zorlu ortamlarda gıda üretmek için yeni sistemler tasarlanacak ve bu teknoloji, Dünya'da çiftçiliği zorlaştıran koşullarda da uygulanabilir olacak.
Uzmanlardan oluşan bir panel, önerilen sistemlerin ürettiği gıda verimini ve ne kadar atık oluştuğunu ve bunların çalışması için gereken enerji miktarını değerlendirecek. Porsiyonların sadece lezzetli olması gerekmiyor: NASA ve CSA "lezzetli, besleyici ve güvenli" yiyecekler istiyor. Buluşlar, kolay şekilde hazırlanacak ve yenebilecek çeşitli atıştırmalıklar yaratma kapasitesine sahip olmalı.
Deep Space Food Challenge'in anlatıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:
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