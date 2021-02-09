NASA, İlk Bakışta Garip Görünse de, Yemek Yarışması Başlattığını Duyurdu

NASA, Deep Space Food Challenge yarışması kapsamında 500.000 dolar ödül verecek. Hedef, uzayda yemek yapmak!

NASA'dan yemek yarışması

Taze meyvelerin, sebzelerin ve et için hayvanların yetiştirildiği yemyeşil topraklardan uzakta, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki erkekler ve kadınlar, genellikle kargo uzay aracı tarafından teslim edilen, tatsız, dondurularak kurutulmuş paketlerdeki yiyeceklerle beslenerek hayatta kalıyor. Uzay, muhteşem bir yer olabilir, ancak şurası bir gerçek ki, oradaki yemekler berbat.

NASA da, Kanada Uzay Ajansı ile iş birliği ile Ay'ı, Mars'ı ve ötesini keşfedecek gelecekteki astronotları besleyecek yeni gıda üretim sistemleri tasarlamak için yemek meraklılarına ve mühendislere meydan okuduğu yeni bir yarışma başlattı.

500.000 dolar ödüllü Deep Space Food Challenge, uzay yolcuları nerede olursa olsun, örneğin üç yıllık bir gidiş-dönüş görevinde, dört kişilik bir mürettebatı beslemek için yeterli besin sağlayacak yiyecekleri büyütme, saklama ve pişirmenin yollarını arıyor. Bu yarışmadan elde edilecek sonuçların bize Dünya'da da fayda sağlayacağına inanılıyor. Zorlu ortamlarda gıda üretmek için yeni sistemler tasarlanacak ve bu teknoloji, Dünya'da çiftçiliği zorlaştıran koşullarda da uygulanabilir olacak.

Uzmanlardan oluşan bir panel, önerilen sistemlerin ürettiği gıda verimini ve ne kadar atık oluştuğunu ve bunların çalışması için gereken enerji miktarını değerlendirecek. Porsiyonların sadece lezzetli olması gerekmiyor: NASA ve CSA "lezzetli, besleyici ve güvenli" yiyecekler istiyor. Buluşlar, kolay şekilde hazırlanacak ve yenebilecek çeşitli atıştırmalıklar yaratma kapasitesine sahip olmalı.

Deep Space Food Challenge'in anlatıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Welcome to the Deep Space Food ChallengeWelcome to the Deep Space Food Challenge
Join the Deep Space Food Challenge to help bring innovative food production technologies to space and here on Earth. For more information: Version française: ____________________ Transcript: Making a grilled cheese sandwich is simple. Unless you’re on the Moon. Or flying in space. Right now, astronauts aboard the Space Station get food thanks to spacecraft regularly launching from Earth. But future astronauts on a trip to Mars will spend years away from our planet. That means no quick trips to the grocery store or cargo ships bringing supplies. They’ll have to bring just about everything they need with them. Is that even feasible? To boldly go where no human has gone before, we have to invent food production systems that can be used in space. These new solutions could also improve our food systems on Earth. They might even help us reduce food insecurity on our planet. That’s why NASA and the Canadian Space Agency are launching the Deep Space Food Challenge. Participants can win prize money for their ideas on how to keep our astronauts fed on future space exploration missions. We believe you can make it happen. Go to deepspacefoodchallenge.org and get involved today.

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