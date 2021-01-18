NASA, InSight Aracı ile "Mars'ı Delme" Görevinin Başarısız Olduğunu Duyurdu

NASA, Mars toprağının derinlerine inme planının gezegenin eşsiz jeolojisi tarafından engellenmesi üzerine InSight aracının sondaj görevini sonlandırmak zorunda kaldı. InSight aracında bulunan ve yeri üç metreye kadar delmesi planlanan Mole (Köstebek) adı verilen sonda, kurumun söylediğine göre toprağın "beklenmeyen kümelenme eğilimi" sebebiyle düzgün çalışacak kadar toprağa tutunmayı başaramadı.
Yapılan pek çok deneme - yanılmanın ve hatta InSight'ın robotik kolunun yardımlarının ardından donanım toprağın sadece birkaç santimetre altına ulaşmayı başardı. En son deneme 9 Ocak tarihinde gerçekleştirildi ve NASA çalışanları, bir kez daha başarısız olan son bir deneme yaptılar.
Yine de bütün bu çabanın boşuna olduğunu söylemek mümkün değil. Mole'un başarısızlığı sayesinde mühendisler, şimdiden gelecek görevler için farklı stratejiler geliştirmeye başladılar. Ayrıca InSight kolunun bu şekilde kullanılmış olmasının ardından sonda, sismometresini gömerek Mars jeolojisinin daha net, daha doğru okumalarını yapacak. Ayrıca InSight'ın görevinin tamamı da sonlandırılmış değil. Aracın beklenen ömrü en azından 2022'nin sonuna kadar uzatılmış durumda.
InSight, Mars'ın çekirdeğinin sıvı mı yoksa katı mı olduğunu belirlemek, hava verilerini incelemek ve Perseverance aracı iniş yaptığında insanların bir başka gezegende kurdukları ilk meteorolojik ağı kurmak ile görevlendirilecek.
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