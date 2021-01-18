NASA, InSight Aracı ile "Mars'ı Delme" Görevinin Başarısız Olduğunu Duyurdu

NASA, InSight görevinin bir parçası olan ve Mars'ın derinliklerini incelemek için sondaj yapma planlarının başarısız olduğunu açıkladı. Ama InSight'ın işi henüz bitmiş değil.

18 Ocak 2021 10:00

Levent Öztürk