NASA, Jüpiter'in Nefes Kesen Yeni Videosunu Yayınladı. İzleyin...

Hazırlanın; Jüpiter üzerinde yolculuğa çıkıyoruz: NASA, uzay aracı Juno'nun ulaştırdığı görüntülerden Ganymede'den Jüpiter'e uzanan harika bir video hazırladı.

  • Ercan Uğurlu
NASA'dan Nefes Kesen Yeni Jüpiter Videosu

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