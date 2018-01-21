NASA küçük bir nükleer reaktörü test ediyor
NASA, Mars görevleri için önemli olan küçük bir nükleer reaktör testinde başarıya ulaştı!
Elon Musk'tan Donald Trump'a kadar herkes Mars'a gönderilecek insanlı bir görevin çok uzakta olmadığını düşünüyor ancak bu hedefe ulaşılmadan önce çözülmesi gereken pek çok problem var.
Bu problemlerden birinin enerji sorunu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Mars'ta – veya başka herhangi bir yerde – uzun süreli kalmak ve Dünya'ya geri dönmek çok fazla miktarda enerji gereksinimi anlamına geliyor. Ancak bu gereksinimi çözmek için ihtiyaç duyulan bütün yakıtı gönderilen rokete yüklemek de mantıklı bir çözüm değil. Bu yüzden de yolda veya hedef noktada yakıt oluşturabilmek önemli bir zorunluluk olmakta. NASA, Los Alamos National Laboratory ve ABD Enerji bakanlığı araştırmacıları, tam olarak bunu başarabilen bir sistemin başarılı bir testini yaptıklarını duyurdular.
Kilopower, güvenilir bir güç kaynağı olarak kullanılabilen küçük bir nükleer reaktör olarak tanımlanabilir. Sürümler bir kilowatt'tan 10 kilowatt'a kadar enerji üretebilmekteler ve Kilopower proje araştırmacılarının bir Space.com makalesinde belirttiklerini göre, Mars üzerinde bir yaşam ortamı için bu büyük sürümlerden dört yada beş tanesine ihtiyaç duyuluyor.
Kilopower sisteminin testleri şu ana kadar düzgün bir şekilde ilerlemiş durumda ve ekip, Mart ayında tam güçle bir test planlıyor. Sistemin küçük boyutu ve güvenilirliği ise gelecek uzay görevleri için önemli bir yere sahip olabileceği anlamına geliyor...
Levent Öztürk
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