NASA, Mars'ta Bulunan Sıra Dışı Taşın Gizemini Çözmek İçin Çalışıyor

NASA'nın Mars'a indirdiği ve şu anda bekleme modunda bulunan Perseverance keşif aracının, kızıl gezegende dikkat çekici bir taş bulduğu ve bu taşın gizemini araştırmaya başladığı bildirildi.

  • Levent Öztürk
Perseverance, Mars'ta ilginç bir taş buldu...
NASA/JPL-Caltech

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