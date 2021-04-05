NASA, Mars'ta Bulunan Sıra Dışı Taşın Gizemini Çözmek İçin Çalışıyor

NASA'nın Perseverance keşif aracı şu anda NASA'nın Mars Helikopteri yere indirilirken bekleme moduna geçmiş durumda ama boş da durduğu söylenemez. Keşif aracının Mars'ta ilginç gözüken ve sıra dışı olduğu söylenen bir taş gördüğü ve lazerini ateşleyerek bu taşı incelemeye karar verdiği bildirildi. Henüz bu taşın arkasındaki gizemi bilmiyoruz ve Perseverance'ın sadece güzel gözüken bir şey bulmadığı tahmin edilebilir.
Ekibin Twitter üzerinde söylediğine göre bu taşın bu şekilde gözükmesinin sebebi olarak üç farklı teoriye sahipler. Bunların ilki, normal hava şartları ve aşınmanın bu görüntüyü yaratması. İkinci seçenek ise Mars'a çarpan bir meteorit olması. Üçüncü alternatif ise muhtemelen en heyecanlılarından biri ve Mars'ın, çok eski bir çarpma ile havaya yükselerek Jezero kraterine (keşif aracının şu anda incelediği bölge) düşen bir parçası olabileceğini söylüyor.
Şimdilik Perseverance'ın tekrar keşfe başlaması ve daha fazla incelemenin yapılması bekleniyor.
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