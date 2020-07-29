NASA Mars uçuşu saat kaçta? 2.5 milyon Türk hatıra bilet almıştı:Canlı İzle

NASA'nın uzun süredir merakla beklenen Mars uçuşu 30 Temmuz Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek. NASA'nın adını Mars'a gönder kampanyası büyük ilgi çekmiş, en çok başvuru 2.5 milyondan fazla kişiyle Türkiye'den yapılmıştı. NASA Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere, kaydı yapılan isimlerin yazılıp uzaya gönderileceğini duyurmuştu. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel olarak NASA hatıra bileti veriyordu. Dijital bir biniş kartı verilen sistemde, isim ve soyisim ile yer alıyordu. Peki, MARS'ın Persevarence aracı ne zaman, saat kaçta Mars'a gidecek? Bu tarihi uçuşu canlı olarak izleyebilirsiniz? İşte detaylar:
NASA'NIN MARS UÇUŞU NE ZAMAN
NASA'nın Perseverance (Tür. azim) keşif aracı, Kızıl Gezegen'de yaşam ihtimalini araştırmak üzere yarın (perşembe günü) kalkış yapacak. Keşif aracının gezegeni dolaşıp kayaları ve diğer özellikleri taraması, Dünya'ya getirilmek üzere örnekleri toplaması ve bir test helikopteri konuşlandırması bekleniyor.
NASA'NIN MARS UÇUŞU SAAT KAÇTA?
Perseverance'in, Mars Dünya'dan çok uzaklaşmadan önce fırlatılması gerekiyor. Hava koşulları uygun olursa, aracın perşembe günü Türkiye saati ile 14:50'de, ABD'nin Florida eyaletinin Orlando şehri yakınındaki Canaveral Burnu Amerikan Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndaki 41. Fırlatma Kompleksi'nden fırlatılması bekleniyor.
Perseverance, NASA'nın InSight ve Curiosity keşif araçlarını da Mars'a gönderen Birleşik Fırlatma Birliği'ne ait Atlas V roketiyle uzaya gidecek. Perseverance Dünya yörüngesine ulaştıktan sonra roketin üst kısmı, aracı Mars'a doğru uzun bir yolculuğa gönderecek.
MARS UÇUŞU CANLI NASIL İZLENİR?
NASA'nın bu tarihi uçuşunu Popular Science Türkiye Youtube kanalında Perşembe günü saat 13.30'dan itibaren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ve Damla Pekgöz'ün anlatımıyla canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca yayını izleyenleri hediyeler bekliyor. Yayın sırasında bilgi verilecek ve hemen yayın sonunda kazananlar belli olacak.
NASA MARS 2020 GÖREVİNİ CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ
Popular Science Türkiye'nin Youtube Kanalı'ndan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz. Youtube'dan şimdiden hatırlatıcı link isteyebilirsiniz:
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