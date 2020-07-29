NASA Mars uçuşu saat kaçta? 2.5 milyon Türk hatıra bilet almıştı:Canlı İzle

NASA'nın merakla beklenen Mars uçuşu 30 Temmuz Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek. NASA'nın geçen yıl düzenlediği adını Mars'a gönder kampanyası büyük ilgi çekmiş, en çok başvuru 2.5 milyondan fazla kişiyle Türkiye'den yapılmıştı. Peki, NASA'nın Mars uçuşu saat kaçta? Canlı olarak nasıl izlenir? İşte detaylar: