NASA, Mars'ta Helikopter Uçuracak!
NASA, Dünya dışında bir gezegende uçacak ilk araç olması planlanan Mars Helikopterini, 2020 Mars Aracına monte ettiğini duyurdu!
- Levent Öztürk
Sizce Mars'ta bir aracın uçması mümkün mü? NASA bu sorunun cevabını bulmaya artık her zamankinden daha yakın. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuru ile uzay ajansı, Mars Helikopteri'nin önümüzdeki yıl Kızıl Gezegen'e gönderilmesi planlanan Mars Aracı'na monte edildiğini açıkladı. 2020 Mars Aracının gezegene Şubat 2021'de ulaşması bekleniyor ve eğer her şey planlandığı gibi giderse, üzerindeki "helikopter" Dünya dışındaki bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak.
Mars Helikopterinin görevi ise iki yönlü olacak. Öncelikle NASA, Mars'taki koşulların uçuşu nasıl etkilediğini görmüş ve Mars yüzeyinde helikopter, drone ve diğer hava araçlarını uçurabildiğimizi kanıtlamış olacak. Uçuşa başladıktan sonra ise helikopter, üzerinde bulunan kamera ile Mars'ın havadan görüntülerini çekme yeteneğini gösterecek.
Mars Helikopteri projesinin yöneticisi MiMi Aung, yaptığı konuşmada "öncelikli görevlerinin aşırı ince olan Mars atmosferinde otonom, kontrollü uçuşun yapılabileceğini kanıtlamak" olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer Mars'ta güçlü uçuşun mümkün olduğunu kanıtlarsa, Mars helikopterlerinin gelecekteki Kızıl Gezegen keşiflerinde oynayabilecekleri önemli rolü heyecanla bekliyoruz."
Aung'un bahsettiği ince Mars atmosferi, Mars Helikopterinin hem hafif hem de güçlü olması gerektiği anlamına geliyor. Helikopter, bataryalarını doldurmak için güneş hücreleri kullanacak ve soğuk gece koşullarında çalışabilmek için dahili bir ısıtıcıya sahip. Ayrıca helikopter otonom olacak. En yakın insanların milyonlarca kilometre uzaklıkta olmasından dolayı, manuel kontrol henüz mümkün görünmüyor.
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