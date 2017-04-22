NASA ve Uzayla İlgiliyseniz, Aradığınız Her şey Burada
NASA'nın yayına aldığı yeni site, bizlere müthiş bir Uzay ziyafeti sunuyor!
NASA tarafından çekilmiş belirli bir fotoğrafı bulmak veya yalnızca uzayın şaşırtıcı derinliğine bakmak istiyorsanız, NASA'nın yeni hazırladığı internet sitesi beklediklerinizi size verebilecek cinsten. NASA tarafından çekilen tüm fotoğrafların bir araya toplandığı yeni resmi adres olan https://images.nasa.gov ile hemen her fotoğrafa ulaşmak mümkün.
Elbette bu internet sitesinin hazırlanması pek olay olmamış. NASA'nın 90'lı yıllardan bu yana görüntü arşivlerinin düzenlenmesi gerekmiş. Şu anda bu sitede 140 bin fotoğraf yer alıyor ve artmaya devam ediyor. Ayrıca yalnızca fotoğraf değil, video ve ses kayıtları da internet sitesinde mevcut.
Arama yöntemiyle çalışan site, merak ettiğiniz fotoğraf, video veya ses kaydı için sizden kelime ile arama yapmanızı istiyor. Onun ardından da karşınıza NASA ile hemen her şey dökülüyor zaten.
Ercan Uğurlu
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