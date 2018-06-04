NASA'dan Kuantum Araştırmalarına Destek!
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kuantum araştırmalarına destek için "kutu" gönderdi.
Dünya üzerinde kuantum davranışlarını araştırmak oldukça zor. Belirli atom gruplarını (Bose-Einstein yoğunlaşmaları) sıcaklıklarını neredeyse mutlak sıfıra kadar düşüren lazerlerle hedefleyerek kuantum mekaniklerinin etkilerini güçlendirmek mümkün ancak bu etki, kütle çekiminin kontrolü tekrar eline almasına kadar saniyenin çok küçük bir parçasında gerçeğe dönüşüyor. NASA'nın bu probleme çözümü ise bilinen evrendeki en soğuk ortamı yaratmak. Uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki, düşük yer çekiminden faydalanan ve yoğunlaşmaları çok daha uzun süreler boyunca ideal durumlarında tutan bir kutu olan Cold Atom Lab'ı başlattığını duyurdu.
Bu kutu, uzay boşluğundan yaklaşık olarak 10 milyar kat daha soğuk olan bir ortam yaratıyor ve daha sonra lazerler ile elektromanyetizmayı kullanarak atomları neredeyse sabit konumda duracak kadar yavaşlatıyor. Bu noktada kuantum mekanikleri, alışıldık fizik kurallarının yerini alarak atomların parçacıklardan ziyade dalgalar gibi davranmalarına sebep oluyor.
UUİ'nin sağladığı düşük kütle çekimine sahip ortamda da atomların bu durumları yaklaşık olarak 5-10 saniye boyunca korunabiliyor. Her ne kadar bu süre halen çok kısa olsa da, Dünya'dakine göre çok daha kolay çalışılabilecek bir imkan sunmuş oluyor.
Bu fazladan analiz süresi kuantum mekaniklerinin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayabilir ve bu yeni bulgular da kuantum bilişimine uygulanabilir. Ayrıca bu bulgular, evrenin en yaygın varlığı olarak kabul edilen karanlık enerjiyi algılayabilmemize de imkan tanıyabilir. Yeni çalışmaların sonuçları uzun bir süre boyunca karşımıza çıkmayabilir ama bu çalışmaların sonuçlarının etkilerinin uzun bir süre boyunca hissedileceği rahatlıkla tahmin edilebilir...
Levent Öztürk
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