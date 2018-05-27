NASA'dan Sıra Dışı 25 Yeni Teknoloji
NASA, yatırım yapacağı 25 sıra dışı yeni teknolojiyi açıkladı. Bunların arasında ordular halinde farklı gezegenlere yollanacak robotlar da var!
NASA daha önce de birçok sıra dışı teknolojiye yatırım yapmış olan bir isim. Özellikle uzayın derinliklerini keşfetmemizi sağlayacak teknolojilerin önünü açma çabasında olan NASA, şimdi de yeni, erken gelişim aşamalarında bulunan 25 farklı teknolojiye yatırım yapmaya karar vermiş gibi görünüyor.
Bu teknolojilerden en ilginçleri arasında şekil değiştirebilen robotlar bulunuyor. Bu robotların ordular halinde bir gezegene yollanması ve burada ortam koşullarına ayak uydurmak için farklı şekil ve formasyonlara girerek keşif yapması planlanıyor.
Diğer ilginç bir teknoloji ise astronotlar için portatif hayat desteği sağlayacak Biobot adlı bir sistem. Bu yarı biyolojik robot, astronotun kan dolaşım sistemine direkt olarak bağlanacak ve onları biyo-teknolojik olarak geliştirecek. Half-Life oyunundan tanıdığımız HEV zırhı gibi bir teknoloji gerçek olacak gibi görünüyor.
Yatırım yapılan 25 teknolojinin arasında Marsbee adlı bir uçan robot ordusu, SPARROW adlı buharlı deniz aracı robotu ve PROCSIMA adlı yıldızlar arası seyahat için ideal bir motor teknolojisi de bulunuyor.
NASA, ilk aşamada her projeye dokuz ay süre için 125.000 dolar yatırım yapacak ve nasıl bir gelişim süreci gösterdiklerini takip edecek. NASA bu şekilde geleneksel yöntemler ile çözülemeyen problemleri çözmeyi umuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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