NASA'nın 12 Geleceğe Yönelik Uzay Projesi!
NASA'nın neredeyse olağanüstü görünen ancak ciddiye aldığı 12 parlak projesini sıraladık!
NASA'nın Innovative Advanced Concepts programı, ilk aşamalarda olan ancak gelecek vadeden teknolojilere ihtiyaç duyduğu fon yardımını sağlıyor. Uzay dairesi geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla bu sene yatırım yaptığı 22 projeyi açıkladı. Pluto'nun yüzeyine inişten asteroid fırlatan robota, en heyecan verici NASA uzay projelerini aşağıda sıraladık.
Lazer Gücüyle Uçuş
Lazerle araç uçurma planlarını daha önce duyduk ancak burada kullanılan yöntem biraz farklı. NASA'nın buradaki fikri, aracı lazerle itmek yerine, lazeri araca tutup, ışığı elektriğne dönüştürmek ve ardından iyonlu itiş sistemine aktarmak.
Mars Keşif Balonları
Mars'ın atmosferi çok ince ve bu yüzden yüzey üzerinde uçuş yapmak zor. NASA ise cevabın vakumlu hava araçlarında olabileceğini düşünüyor. Zeplinlere benzeyen bu araçlar, en cesur keşif araçlarının bile aşamadığı yerlere ulaşabilir.
Warp Drive Değil Ama Ona Yakın
NASA, "Mach Effect" denen fenomenden faydalanarak yıldızlar arası uçuşları mümkün hale getirmek istiyor. Eğer bu şey çalışırsa Proxima b'ye yolculuk, on binlerce yıl yerine sadece 20 sene sürecek.
Pluto'dan Sıçrayalım
Bazı mühendisler, cüce gezegen Pluto'nun etrafından dolanmanın tek yolunun onun üzerinden zıplamak olduğuna inanıyor. Pluto'nun yerçekimi oldukça zayıf ve yüzeye iniş için sadece 3,5kg'lık bir itiş yetiyor. Dolayısıyla NASA'ya göre bu fikir, değerlendirmeye değer.
Yeni Yerçekimi
Uzayda yerçekiminin olmaması, sinir bozan sorunlardan bir tanesi. Turbolift, aşağı doğru çekim oluşturuyor ve belirli aralıklarla 180 derece döndüğü için güç, sizi sürekli aşağı doğru çekiyor. Aynı yerçekimi gibi.
Daha Yumuşak Bir Uzay Gemisi
NASA'nın yakında geliştirmeye başlamayı planladığı "Soft bot", yumuşak tasarımlı gövdesi sayesinde bir asteroidin üzerine inebiliyor, üzerindeki taşlarıp alıp yakındaki uzay gemisine fırlatabiliyor.
Solar Sörf
NASA'nın yollamayı planladığı uzay gemisi, özel kaplaması sayesinde ışığın yüzde 99,9'unu yansıtarak 2018'de gönderilecek olan Solar Probe Plus'a kıyasla güneşe 8 kat daha fazla yaklaşabilecek.
Venüs Üzerinde Uçuş
Yüksek sıcaklığı ve zehirli gazlarıyla cehennemi üzerinde barındıran Venüs'ün az bilinen atmosferi, NASA'nın balon tabanlı modülüyle incelenecek.
Yıldız Yankıları
Yıldızlar dalgalandıklarında yoğunluklarındaki değişimler, yakındaki gezegenlerde "yankı bulabiliyor". NASA, bu yankılar üzerinde çalışarak güneş sistemi dışındaki gezegenlerin görüntülerini üretmeye çalışıyor.
Cehennem Gezgini
Venüsün yüzeyi kurşunu eritecek kadar sıcak ve gezegendeki basınç, bir denizaltının gövdesini çatlayacak kadar yüksek.
Pluto'ya Hızlı Tur
New Horizons, Pluto hakkında bildiklerimizi baştan aşağı değiştirdi ancak uçuş yıllar sürdü ve üstelik gezegenin yanından geçmekle yetindik. Şimdi ise NASA, Pluto'nun yüzeyine dokunacak bir konsept için çalışıyor. Bu araç, direkt-füzyon yardımıyla uçuşu dört yıla düşürebilecek.
NASA'nın fon desteği yapmayı sürdürdüğü en son teknolojilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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