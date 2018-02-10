NASA'nın küçük uydusu buzları inceliyor!

NASA'nın mini boyutlu uydusu, Dünya atmosferindeki buz bulutlarını incelemeye başladı!

NASA'nın küçük araştırma uydusu...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Sizin için seçtik: Teknolojik hediyeler!

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Özel Galaxy Note 8, Sadece Olimpiyatçılar İçin!
Galaxy C10 Plus'ın Özellikleri Ortaya Çıktı!
Bu Sene Göreceğimiz Yeni Emojiler!
22 Müthiş Duvar Kağıdı!
Twitter'ın Brexit araştırması sürüyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir