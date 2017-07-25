NASA'ya Ait Eserler, NASA'nın Rızası Olmadan Satıldı!
NASA ve Sovyet uzay programlarına ait tarihi eserler, kuruluşların rızası olmasa da, açık arttırma ile satıldı!
Bundan 48 yıl önce, Apollo 11 Ay'ın yüzeyine iniş yaptı ve insanlık tarihinde bir ilke adım atıldı. Bunu kutlamak için harekete geçen lüks müzayede evi Sotheby's, kendi çapında bir görev başlattı: Elinde bulunan, NASA ve Sovyet uzay programlarına ait paha biçilemez bazı tarihi eserleri, onların rızası olmadan satmaya başladı.
Bu tarihi eserler arasında "Mars'ın Keşfi (The Exploration of Mars)" adlı bir illüstrasyon (125.000 dolar fiyata satıldı) ve Ay tozuna bulanmış, Neil Armstrong'a ait bir numune çantası bulunuyor. Müzayede evinin web sitesine göre, bu tarihi çanta 1.8 milyon dolara satıldı. Ancak eserin 2 ile 4 milyon dolar arasında satılması bekleniyordu. Yine de, Armstrong'un çantası Sotheby's'in gelmiş geçmiş en pahalı uzay eseri satışı rekorunu kıramadı; o onur 2.8 milyon dolara satılıan Sovyet Vostok 3KA-2 kapsülüne ait.
Müzayede evinin bu tarihi eserleri nasıl ele geçirdiği tam olarak bilinmiyor, ancak şirket satılan tüm eserlerin fiyatlarını açıkladı; satın alanların isimlerini ise gizli tuttu. Bilinen tek şey, bu eserlerin koleksiyonculara satılmasının son derece tartışmalı bir konu olması.
Bu çanta daha önce NASA ve Chicago'lu bir kadının arasında dava konusu olmuştu. Nancy Carlson, bilmeden satın aldığını iddia ettiği çantayı test edilmesi için NASA'ya göndermişti; NASA ise bu çantanın "tüm Amerikan halkına ait" olduğunu söylemişti.
Mahkeme, NASA'nın argümanlarına sempati ile yaklaşmış olsa da, çantanın uzay ajansında kalamayacağı sonucuna vardı ve çantanın en başta satışa sunulmaması gerektiğini söyledi.
Şu an tek ümidimiz bu gizemli koleksiyoncuların aslında müze sahipleri olmaları ve bu tarihi eserleri halka açık şekilde sergilemeleri.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın