Natalie Portman, Thor 4 ile Geri Dönüyor!
Thor 4: Love And Thunder, serinin başında önemli bir rol üstlense de sonrasında ortadan kaybolan ünlü oyuncuyu geri getiriyor!
- Barış Terun
Thor'un dördüncü ve yeni filmi Thor: Love And Thunder hakkındaki tüm sırlar açığa çıkıyor. Vurgulamak istediğimiz asıl nokta Natalie Portman'ın Jane Foster karakteriyle geri dönmesi. Natalie Portman; Thor 3 ve her nedense Avengers filmlerinde bile rol almayı kabul etmemişti. İddialara göre bu filmler "kendi sikletinin" epey gerisindeydi. Ne de olsa Portman Oscar ödüllü bir oyuncuydu lakin Oscar ödülleri ile donatılmış pek çok oyuncunun var olduğu Avengers projesine katılmamıştı.
Ama şimdi Natalie Portman, Thor: Love And Thunder filmiyle Marvel evrenine geri dönüyor. Yönetmen Taika Waititi'nin aşırı ısrarıyla seriye geri dönen Natalie Portman birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.
Portman, "Bana tamamen farklı bir rolü canlandırmak isteyip istemediğim soruldu. Hiçbir oyuncu aynı rolü defalarca kez oynamak istemez. Kendini tekrar etmek ciddi bir problemdir. Yeni Thor filminde, öncekilerden çok daha farklı bir karakterle karşınıza çıkacağım." ifadelerini kullandı.
Natalie Portman'ın canlandırdığı Jane Foster, çizgi-roman evreninde Mjolnir'e layık olduğunu kanıtlayarak Thor'un inanılmaz güçlerini hak etmeyi başarıyor ve Thor evreninin dengesini temelden değiştirmeyi başarıyordu.
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