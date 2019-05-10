Natalie Portman'dan Star Wars İtirafları!
Star Wars efsanesinin kökeni olan üçlemede başrol oynayan Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, adeta günah çıkardı.
- Barış Terun
Natalie Portman, 1999 yılında gösterime giren ve Star Wars efsanesinin başlangıcını konu alan "The Phantom Menace" filminde başrol oyuncularından biri olmuştu. Portman, köken üçlemesinin Attack of The Clones (Klonların Saldırısı) ve Revenge of Sith'de de (Sith'in İntikamı) önemli roller üstlenmişti. Oyuncu, aradan geçen 20 yılın ardından adeta günah çıkarıyor.
Natalie Portman, son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portman, "Fazlasıyla zor bir süreçti. Revenge of the Sith dışındaki filmler, her ne kadar ciddi gişe hasılatı elde etseler bile, otoriteler tarafından yaylım ateşine tutuldu. Yerden yere vurulan karakterler arasında benim canlandırdığım Padme Amidala da mevcuttu... İzleyiciler gibi ben de hayal kırıklığı yaşayıp, zaman zaman umudumu kaybettim. Ancak Star Wars: The Force Awakens ve The Last Jedi filmlerini izleyen kişiler, öncü üçleme ile yeni üçlemeyi karşılaştırıp, tarafımızı tuttu. Bu ifadeler sayesinde için önemli derecede rahatladı. Belki muhteşem işler başarmadık ama serinin tutkunlarını memnun edecek başarılar yakaladık." ifadelerini kullandı.
Natalie Portman, Anakin Skywalker'ı canlandıran Hayden Christensen ile öncü üçlemenin en önemli oyuncularından biri oldu. Portman, Luke Skywalker ve Leia Organa'nın biyolojik annesiydi. Portman'ın daha sonraki Black Swan (Kara Kuğu) rolüyle, Oscar ödülü kazandığını da hatırlatalım.
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