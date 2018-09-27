NBA 2K19 İnceleme
Basketbola gönül verenlerin oyunu NBA2K19, öncekilerden daha gerçekçi, daha eğlenceli. İşte NBA2K19 incelemesi.
Sporun futbol ayağında FIFA ve PES yıldan yıla arasındaki rekabeti alevlendirebilirken, basketbol ayağındaysa NBA 2K serisi alıp yürümüş durumda. Bu durum bu sene de pek değişmiş değil doğrusu. En sonda söyleyeceğimizi hemen başta söyleyelim: NBA 2K19, şu an için tartışmasız piyasadaki en iyi basketbol simülasyonu. Evet, simülasyon diyoruz zira gerçekten gönül vererek oynadığınızda ve biraz da basketboldan anlıyorsanız, kendinizi gerçek bir Lebron James olarak sanmanız mümkün. Ha, her şey bu kadar pürüzsüz mü? Elbette hayır. NBA 2K19'da devam eden sorunlar da yok değil. Şimdi biraz daha detaylandıralım.
Gerçek bir basketbol oyunu
NBA 2K19, bu yıl da alternatif basketbol oyunu NBA Live 19'dan daha iyi olmayı başararak liderliğini sürdürüyor. Bunun içinde elbette çok fazla neden var, ancak en önemlisi kuşkusuz az önce de bahsettiğimiz gibi nispeten "gerçek" bir basketbol simülasyonu sunması. Basketbol dinamiklerini gerçekçi bir şekilde simüle edebilen NBA 2K19, özellikle bu yıl üzerine bir hayli eğilinilen yapay zeka konusunda önemli iş başarıyor. Artık savunmayı geçmek önceki oyunlara nispeten çok daha zor. Bunun için daha fazla antenmanlı olmalı ve tuşları iyi kullanmalısınız.
Kullanılan yeni animasyonlarla beraber selefine kıyasla daha akıcı bir oynanış sunan NBA 2K19, ayrıca atmosferi de gerçekten etkileyici bir şekilde sizlere sunuyor.
Özellikle oyunun akıcılığına yakışır ölçüde 60 kare performansla oynayabildiğiniz NBA 2K19, böylece sizi hızlı şekilde havaya sokarken, atmosferi de iyi yansıtarak sizi içine çekmekte gecikmiyor. Özellikle salon atmosferi oldukça gerçekçi. Ponpon kızlardan maskotlara, kritik pozisyonlarda artan tezehüratlardan oyuncuların tepkilerine kadar pek çok ayrıntı, oyuna hızla ısınmanıza sebep oluyor.
Bu arada elbette yeni oyunda ışık oyunları ve daha detaylı işlenmiş karakterler de ilgi çekici durmuyor değil. Görsellik anlamında NBA 2K18 ile bu anlamda büyük fark var. Özellikle basketbolcuların yüzleri ve terlediklerine şahit olmak oyunu daha gerçekçi kılmış doğrusu.
Ödeme sistemi devam, ancak...
NBA 2K19'da elbette yine kendi yüzünüzü taratabiliyor ve oyuna girebiliyorsunuz. Ancak kişiselleştirme seçeneklerinde biraz daralma dikkatimizi çekmedi değil. Kariyer modunda, yani My Career modunda ise hızla basamakları tırmanıp NBA'e yükseldikten sonra yeni mahalle, yani Neighborhood'la karşılaşıyorsunuz. Burası elden geçirilmiş ve daha derli toplu bir görünüm kazandırılmış.
Oyunun en can sıkıcı kısmı ise elbette daha önceki oyunda da olduğu gibi mikro ödeme konusunda karşımıza çıkıyor. VC, yani Virtual Currency, NBA 2K19'da da var ve özellikle online oyunlarda rakiplerle rekabet noktasında sizi yormaya devam ediyor. Şöyle ki, siz kendi çabanızla maçlar yapıp VC biriktirmek için uğraşırken, bir başka kişi parayı basıp karakterini boostlayabiliyor ve dolayısı ile bu da rekabet unsurunu baltalıyor. Ancak 2K bu noktada rekabeti biraz daha ılımlı kılmak adına oyunda taraftar desteğinin önemini arttırmış. Performansınıza ilişkin olarak takıma çektiğiniz taraftar desteği ile popülariteniz artıyor ve dolayısı ile sponsorluk noktasında önünüz açılıyor. Bu işin sonunda da VC kazanarak karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Fakat yine de cebinde parası olan oyunu kazanıyor; orası ayrı.
NBA 2K19'a Takeover özelliği eklenmiş. Bu yeni özellikle karakterinizi yeteneği dahilinde oyun içinde zorlayabiliyorsunuz. Birbirinden farklı Takeover özelliği yer alıyor. Bunu kısacası yarış oyunlarında kazandığınız Nitro özelliğine veya God of War'daki Rage moduna (o kadar da değil gerçi ama) benzetebilirsiniz. Örneğin arka arkaya iyi atış yapabilirseniz Takeover'ı etkinleştirebiliyor ve oyuncunuzun yıldızını parlatabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde NBA 2K19 gayet başarılı bir oyun oluyor. Biz oyunu PlayStation 4 Pro'da oynadık ve gerek görsellik gerek atmosfer anlamında fazlasıyla keyif aldık. Özellikle oynanış mekanikleriyle, geliştirilen yapay zekası, grafikleri ve atmosferiyle beğendiğimiz NBA 2K19, basketbolseverleri bir hayli memnun edecektir kanısındayız. Elbette mikro ödeme sistemi rekabetin önüne geçiyor, bu gerçek. Bu anlamda karakter kasacaklar biraz uğraşacaklar. Fakat genel hatlarıyla çok başarılı bir oyun olmuş NBA 2K19 diyerek, gelecek seneye kadar basketbola noktayı koyabiliriz.
Değerlendirme
Puan: 85
+ Görsellik ve atmosfer
+ Kariyer modu
+ Mekanikler ve animasyonlar
+ Oyun süresi
- Mikro ödeme
KÜNYE
Tür: Spor
Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch
Yayıncı: 2K Games, 2K Sports
Geliştirici: Visual Concepts
Web: https://nba.2k.com/2k19
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