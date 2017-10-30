NBA oyuncularını taşıyan uçakta heyecan

NBA oyuncularını taşıyan uçak, 9.000 metre yükseklikte bilinmeyen bir cisimle karşı karşıya geldi!

NBA oyuncularını taşıyan uçakta heyecan...

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NBA oyuncularını taşıyan uçakta heyecan
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