NBA oyuncularını taşıyan uçakta heyecan
NBA oyuncularını taşıyan uçak, 9.000 metre yükseklikte bilinmeyen bir cisimle karşı karşıya geldi!
NBA takımı Oklahoma City Thunder, Cuma günü Minnesota Timberwolves'a kaybettiği maçın ardından Minneapolis'ten Chicago'ya uçuyorlardı. Ancak iddiaya göre yolda, uçakları çok küçük bir UFO'yu çarparak yok etti.
Bir Thunder takımı görevlisi ESPN'e uçuşun "biraz sarsıntılı ancak sıra dışı olmadığını" söyledi. ABC'nin Chicago ortağı da Delta'nın bu kazayı bir kuş çarpması olarak tanımladığını söylemekteydi.
Takım oyuncularının gönderdikleri tweet'lerde 30000 feet (9000 metre) yükseklikte gece vakti neyin çarpmış olabileceğini sorgulamaktaydılar. Steven Adams da @NASA, @neiltyson, @BillNye etiketli bir tweet ile çarpmanın sebebini öğrenmek için destek istedi.
Levent Öztürk
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