NBA Yıldızlarının Tartışmalı Konuşmasının Altından PUBG Çıktı!

Giannis Antetokounmpo, NBA'in MVP'si olma yolunda büyük adımlar atıyor ve önümüzdeki sezonun sonunda Milwaukee Bucks ile anlaşması sona erecek. Bu da onu, ligdeki en çok istenen serbest isim haline getirecek. Tabii ki böyle bir durumda, yapılan basit bir konuşmanın bile farklı yönlere çekilmesi sürpriz değil.
Geçtiğimiz akşam oynanan Bucks ve Golden State karşılaşmasında kameralar, Giannis'in sakat Warriors yıldızı Stephen Curry ile konuşmasını yakaladı ve Curry'nin "Hadi, bunu yapalım" dediği görülebiliyordu. Yapılan yorumlar ise, Curry'nin, Giannis'i gelecek sezon Golden State'te oynaması için ikna etmeye çalıştığı yönünde oldu.
Ancak Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes, Stephen Curry ile görüştüğünü ve konuşmanın basketbol ile ilgili olmadığını söylüyor. Görünene göre oyuncular, beraber PUBG oynayabilmek için gamertag değişimi yapıyorlardı.
PUBG artık türünün en popüler örneği olmayabilir ancak sporcular tarafından yoğun bir ilgi görmeye devam ettiği gerçek. Geçtiğimiz yıllar içerisinde hayranlar, aralarında Ben Simmons ve Karl-Anthony Towns'ın da bulunduğu NBA yıldızlarının yayınlarını izleme şansını yakalamışlardı...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın