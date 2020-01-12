NBA Yıldızlarının Tartışmalı Konuşmasının Altından PUBG Çıktı!

NBA'in iki yıldız oyuncusu arasında geçen ve farklı yönlere çekilen konuşmanın altından, şaşırtıcı bir şekilde PUBG çıktı!

12 Ocak 2020 20:00

Levent Öztürk