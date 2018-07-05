NBA'in en çok konuşulanı LeBron oldu!
Son günlerde Twitter'da en çok konuşulan kişi, basketbolcu LeBron oldu!
Görünene göre NBA'in sezon dışı haberlerinde yoğun bir şekilde tek bir hikaye konuşuluyor: LeBron James 2018-19 sezonunda nerede basketbol oynayacak?
Philadelphia 76ers'da Avustralyalı LeBron, Ben Simmons ile bir süper ekip mi kuracak? Yoksa Cleveland'te kalmaya devam edip basketbol hayatı boyunca Toronto Raptors için bir kabus olmaya mı devam edecek? Yada yeteneklerini farklı bir sahile mi taşıyacak?
ESPN spor muhabiri Adrian Wojnarowski sayesinde Pazar akşamı ortaya çıkan haberler, LeBron'un yeteneklerini gerçekten başka bir sahile taşıyarak Los Angeles Lakers'a geçeceğini söylüyordu. Bu tweet'in kısa süre sonrasında da LeBron'un yakın arkadaşı Rich Paul tarafından yönetilen yönetim ajansı Klutch Sports, LeBron'un Lakers ile 4 yıllık 154 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını doğruladı.
Bu doğrulama ile beraber de Twitter'da adeta bir LeBron patlaması yaşandı: Sevgi, öfke, hayal kırıklığı, heyecan, mutluluk ve pek çok farklı duygu, takip etmesi imkansız bir hızla gelen tweetler ile sosyal medyayı doldurdu. ESPN spor işleri muhabiri Darren Rovell'in bir tweet aracılığıyla söylediğine göre dakikada 56000 tweet yayınlanıyordu.
LeBron'un kariyerine devam edeceği spor kulübünün yanı sıra konuşulan bir diğer isim de San Antonio'nın yıldızı Kawhi Leonard'dı. LA Lakers'ın bir LeBron-Kawhi süper ekibi kurup kuramayacağı belli değil ancak Wojnarowski'nin gönderdiği bir tweet'te Leonard'ın tercih ettiği takımın Lakers olduğunu söylemesi, bu ihtimali mümkün kılıyor gibi gözüküyor.
Dikkat çeken bir başka bilgi de, Manu Ginobili'nin tam adının Emanuel olması gibi gözüküyor.
Pek çok kişi bu anlaşmaya şaşırmışken, en azından bir isim, LaVar, bu anlaşmanın gerçekleşeceğini 12 Haziran tarihinde söylemişti.
Levent Öztürk
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