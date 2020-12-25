Ne Kadar Kötü Şarkı Söylüyorsunuz? Bu Teste Katılın ve Cevabı Öğrenin...

Korkunç bir şarkıcı mısınız? Harvard tarafından hazırlanan bu online testi yaparak şarkı söylerken çevrenizdekileri rahatsız edip etmediğinizi anlamanız mümkün.

Kötü mü şarkı söylüyorsunuz? Öğrenin...

Zaman zaman yemek pişirirken bir taraftan şarkı söylüyor olabilirsiniz ve arkadaşınız veya eşiniz gelip çok kötü şarkı söylediğinizi belirtiyor olabilir. Belki de müzik kulağınız yok ama bunun farkında değilsiniz?

Müzik kulağı olmamak, bir insanın seslerin arasındaki farkı anlayamaması ve bir melodiyi takip edememesi demek ve bu aslında bir hastalık. Nüfusun yaklaşık %5'inde görülen bu hastalık bir algı problemi ve tıpta "amusia" olarak adlandırılıyor.

Şu anda bilim insanları, bu hastalığın nedenleri konusunda kesin bir karara varamıyorlar, ancak araştırmalar beynin beyaz maddesindeki ince değişikliklerin neden olabileceğini düşünüyorlar. Beyaz maddedeki yollar ses işleme birimini beynin daha yüksek işleme bölgesine bağlıyor. Amusia hastalarında bu bölgeler arasındaki bağlantılar daha az verimli çalışıyor gibi görünüyor.  

Gerçekten müzik kulağınız olup olmadığını merak ediyor musun? Harvard Üniversitesi, bunu tespit edebilmek için basit bir online test geliştirdi. Geniş kapsamlı bir araştırmanın bir parçası olan bu teste katılarak seslere karşı duyarlılığınızı ölçtürebilirsiniz.

Teste katılmak için buraya tıklayın.

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