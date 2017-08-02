Neil Armstrong'un som altın uzay aracını çaldılar!

Aya ayak basan ilk isim olan Neil Armstrong'un özel "uzay mekiği" çalındı!

Armstrong'un altın uzay aracını çaldılar...

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