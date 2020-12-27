Neredeyse Skandala Dönüşen Cyberpunk 2077 İçin Yeni Bir Dava Daha

Cyberpunk 2077 yatırımcılarından Andrew Trampe, oyunun oldukça ciddi bug'larla yayımlanması ardından kendisi ve diğer yatırımcılar adına CD Projeckt'e dava açtı. Yatırımcılar, yanlış ve yanıltıcı açıklamalarla oyun için aşırı heyecan yaratılarak projeye daha fazla para yatırılmasına sebep olunduğunu düşünüyor.
Oyunun yayımında büyük sorun yaratan bazı problemlerin arasında (şu anda düzeltilmiş olan) sorunlu kayıt dosyaları ve oyunun PlayStation Store'dan kaldırılmasına sebep olacak seviyede kötü konsol performansı yer alıyordu.
Trampe, davada CD Project'in CEO'su Adam Kicinski tarafından yapılan bir açıklamayı da vurguluyor: "Yani, bug'lar konusunda, hepsinin farkındayız. Tabii ki bu kadar büyük bir oyun bug'sız olmayacaktır. Bu bariz, ancak oyunlarda görülmeyecekleri kadar düşük bir seviyede olacağını düşünüyoruz."
Trampe, bu açıklamaların yanlış ve yanıltıcı olduğunu çünkü oyunun sorunlarının firma tarafından bilindiğini ancak açıklanmadığını söylüyor.
Davayı açan yatırımcılar, davalıların yatırımcılara verilen hasarı, avukat ücretlerini, uzman ücretlerini ve diğer masrafları karşılamalarını istiyor.
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