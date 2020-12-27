Neredeyse Skandala Dönüşen Cyberpunk 2077 İçin Yeni Bir Dava Daha

Pek çok hata ile oyun dünyasına bomba gibi düşen (bu sefer kötü anlamda) ve neredeyse bir skandala dönüşen Cyberpunk 2077 için, CD Projekt'e şok bir dava açıldı.