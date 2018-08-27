Netflix Apple'a Para Ödemek İstemiyor!
Şu anda, iOS uygulaması üzerinden Netflix'e kaydolursanız, Apple paranın yüzde 30'unu kesiyor. Ama Netflix'in buna karşı bir planı var!
Apple, 2017 yılında App Store'dan 11,5 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Ancak Netflix artık Apple ile gelirini paylaşmamaya karar vermiş gibi görünüyor. Anlaşılır bir şekilde Netflix, aboneliğinizden elde edilen gelirin yüzde 30'unu Apple'a teslim etmekten kaçınmak istiyor. Bu nedenle "Apple vergisini" ödemekten kaçınmanın bir yolunu test eden Netflix çözümü kullanıcıları web üzerinden kaydolmaya zorlamakta bulmuşa benziyor.
Bu basit manevra, Netflix'in abonelik ücretlerinin yüzde 30'unu Apple'a vermekten kaçınmasına yardımcı oluyor. Sadece web üzerinden kayıt alan Netflix tüm abonelik ücretlerini kendisine saklıyor. Bu para ise daha fazla Netflix dizi ve filmleri olarak bize geri dönecek.
Netflix, Apple'ı denklemden çıkarmayı test ettiğini doğruladı. Bir müşteri destek sorumlusunun TechCrunch'a verdiği demeçte, testin Haziran ayından beri, 33 ülkede devam ettiğini söyledi. Ve testin 30 Eylül'de bitecek şekilde ayarlandığını da ekledi.
Resmi açıklamada ise Apple platformu hakkında değil, genel bir yaklaşımdan bahsediliyor: "Üyelerimizin nelerden hoşlandığını daha iyi anlamak için farklı platformlarda yeni kayıt yaklaşımlarını sürekli olarak test ediyoruz. Öğrendiklerimize dayanarak, her yerdeki üyeler için Netflix deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.
Apple, uygulama içi satın alma işlemlerinden yüzde pay alan tek şirket değildir. Aynı nedenle Fortnite Google Play'de bulunmuyor.
Yavuz Alp Şimşek
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