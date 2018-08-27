Netflix Apple'a Para Ödemek İstemiyor!

Şu anda, iOS uygulaması üzerinden Netflix'e kaydolursanız, Apple paranın yüzde 30'unu kesiyor. Ama Netflix'in buna karşı bir planı var!

Netflix Apple'a Para Ödemek İstemiyor!

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