Netflix, Bazı Kullanıcı Hesaplarını Otomatik Olarak Kapatacağını Duyurdu

Netflix, hesabını bir süre kullanmayan üyelerini sisteminden sileceğini söyledi. Bunun nedeni, firmanın Netflix'i kullanmayanlardan para almak istememesi.
Netflix'e göre birkaç yüz bin kullanıcı, bu kritere giriyor. Bir başka deyişle Netflix'i bir senedir kullanmayanlar, tüm Netflix kullanıcılarının yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Netflix, bir sene boyunca hizmeti kullanamayanlara (bazen rahatsız edici sıklıkta) epostalar göndermeye başlıyor ve üyeliği devam ettirmek isteyip istemediğinizi soruyor. Bu epostalara rağmen hiçbir şey yapılmaması halinde, kullanıcıların üyeliği sonlandırılacak.
Bununla birlikte 10 aylık süre içerisinde üyeliği yeniden etkin hale getirmek mümkün olacak. Bu durumda kullanıcının profili ve izleme tercihleri korunmuş olacak. Bu noktada Netflix'in profilinizi silmekte neden biraz aceleci davrandığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun muhtemel cevabı, Netflix'in sizi kendi sitesine veya uygulamasına çekip, dizi izlemenizi ummak.
Netflix'e kaydolup, bir sene hiçbir şey seyretmeme ihtimaliniz oldukça düşük olduğundan, endişe etmenize gerek yok.
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