Netflix'ten Bir Büyük Müjde Daha: 40 Yeni Anime Yapımı Geliyor

Netflix, mevcut abonelerini sevindirecek ve muhtemelen yeni aboneler kazanmasını sağlayacak yeni müjdesini duyurdu: Akış devi, 40 yeni anime yapım üzerinde çalışıyor ve bu yapımlar, 2021 yılı sonuna kadar yayına girmiş olacak.

31 Mart 2021 00:02

Levent Öztürk