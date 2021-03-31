Netflix'ten Bir Büyük Müjde Daha: 40 Yeni Anime Yapımı Geliyor

Netflix, bu yılın sonuna kadar çok daha geniş bir anime koleksiyonuna sahip olacak. Akış hizmeti devinin Tokyo'daki AnimeJapan 2021 Fuarı'nda yaptığı duyuruya göre yıl içerisinde yaklaşık 40 anime dizi ve film yayımlanacak ve bu da 2020 yılında yayımlananın iki katı anlamına geliyor. Bloomberg'in de belirttiği üzere bu karar, büyük ihtimalle firmanın Kuzey Amerika'da abone sayısının artmasından sonra Asya'daki ve diğer uluslararası pazarlardaki izleyicileri de kazanma çabalarının bir parçası olarak verilmiş durumda.
Etkinlik sırasında Netflix, 13 tanrının 13 insan ile bire-bir mücadelelerle ile insanlığın kaderine karar verdiği Record of Ragnarok mangasının anime uyarlaması üzerinde çalıştığını da duyurdu. Ayrıca bu yıl gösterime girecek anime dizilerinin arasında bir "ev-erkeği" olan eski bir yakuzanın (Japon mafyası) hikayesinin anlatıldığı The Way of the Househusband (8 Nisan'dan itibaren) da bulunuyor. Listede dikkatleri çeken bir diğer isim ise 2019 Resident Evil remake'indeki Claire ve Leon'un ses sanatçılarının yer alacağı Resident Evil: Infinite Darkness olarak görülüyor.
Netflix, alternatif feodal Japonya'da siyahi bir samurayın çevresinde geçen hikayesi ile Yasuke için yeni bir poster de sergiledi. Eden ise binlerce yıl gelecekte, gizli bir şekilde yeni uyanmış bir insan çocuğuna bakan iki robotu konu alıyor. Bu anime, Fullmetal Alchemist: Brotherhood'ın yönetmeni Irie Yasuhiro tarafından yönetiliyor.
Her ne kadar Funimation'ın Crunchyroll satın alımı gerçekleşirse Sony'nin sahip olduğu kadar geniş bir anime kütüphanesine sahip olması pek mümkün gözükmese de, Netflix'in geniş çeşitliliğe sahip koleksiyonu Dünya genelinde anime hayranlarını hizmete çekmeye yardımcı olabilir.
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