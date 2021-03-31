Netflix'ten Bir Büyük Müjde Daha: 40 Yeni Anime Yapımı Geliyor

Netflix, mevcut abonelerini sevindirecek ve muhtemelen yeni aboneler kazanmasını sağlayacak yeni müjdesini duyurdu: Akış devi, 40 yeni anime yapım üzerinde çalışıyor ve bu yapımlar, 2021 yılı sonuna kadar yayına girmiş olacak.

  • Levent Öztürk
Netflix bu yıl 40'tan fazla anime sunacak
Capcom/Netflix

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