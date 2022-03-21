Netflix, Bir Oyun Efsanesini Daha Anime Olarak Ekrana Taşıyor: Tekken!

DotA 2 ve Castlevania gibi markaları TV'ye taşımaya yardımcı olan Netflix, içerik kitaplığına eklemek için bir kez daha tarihi bir oyun serisine dönüyor. Yayıncı, Bandai Namco'nun popüler dövüş oyunu serisi Tekken'in animasyon uyarlaması olan Tekken: Bloodline'ın 2022'de yayınlanacağını duyurdu.
Netflix'in duyuruyla birlikte paylaştığı fragmanda, seriye 1996'da Tekken 3'te oynanabilir bir karakter olarak katılan ana karakter Jin Kazama ile tanışıyoruz. Dizide Kazama, annesi Jun'un iblis dediği şey tarafından öldürülmesiyle intikam arayışına giriyor. Kazama daha sonra yardım için büyükbabası Heihachi Mishima'ya yöneliyor. Yaşlı adam Mishima kötü bir his yaratıyorsa, bunun nedeni Tekken serisinin ana kötü adamı olması. Kazama'nın arayışı sonunda onu, tanıdık yüzler gördüğümüz The King of Iron Fist Tournament'a götürüyor.
Bu yıl içinde çıkacağı bilgisinin dışında, Tekken: Bloodline için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor. Netflix'in video oyunu uyarlamaları konusundaki sicili, çoğunlukla bu projelerde çalışmak için ortak olduğu şirketlere bağlı. Arcane ve The Witcher: Nightmare of the Wolf gibi yapımlar, Fortiche ve Studio Mir gibi stüdyoların katılımı sayesinde şirket için başarılı oldu.
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