Netflix, Bizleri Bekleyen 2 Büyük Sürprizini Ardı Ardına Açıkladı

Netflix, Tomb Raider ve Skull Island anime serileri üzerinde çalıştığını resmi olarak duyurdu. Akış devi, bu diziler için Legendary Television ile beraber çalışıyor. Bu yeni duyuru, aralarında Cyberpunk 2077 ve Resident Evil CG anime serilerinin duyurusunu takip ediyor. Yani önümüzdeki dönemde, Netflix'te çok sayıda anime serisi ile karşılaşacağımız bir gerçek.
Netflix'in söylediğine göre Tomb Raider serisi, Square Enix'in kısa bir süre önce baştan başlattığı üçlemede yaşanan olayları takip edecek ve bu da genç bir Lara Croft'u takip eden oldukça geniş bir hikaye olasılığı anlamına geliyor. Dizinin yapımcılığını, The Witcher: Blood Origin ve Red Sonja üzerinde de çalışmış olan Tasha Huo üstlenecek.
Skull Island serisi ise tahmin edilebileceği gibi kısa süre önce yayımlanmış olan Kong filmini temel alacak. Gemileri battıktan sonra kendilerini pek çok canavar ve (yine tahmin edebileceğiniz gibi) büyük bir maymun ile aynı adada bulan bir grubun hikayesini anlatacak.
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