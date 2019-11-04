Netflix de Podcast Rüzgarına Kapıldı'

Neredeyse herkesin podcast dinlemeye başladığı günümüzde, Netflix'in de bu akıma ayak uydurması ve yeni dizisi Daybreak'e eşlik edecek bir senaryolu, kurmaca podcast hazırlaması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Daybreak, 24 Ekim tarihinde ilk sezonunu oluşturan 10 bölümü ile Netflix üzerinde yayınlandı ve dizinin konusu, tüm yetişkinlerin zombilere dönüşmesi ile ortaya çıkan lise grupları tarafından yönetilen bir dünyayı içeriyor.
The Only Podcast Left (Kalan Tek Podcast), dizinin dünyasını, farklı bir yan senaryo ile genişletmeyi hedefliyor. Karakterler, dizideki dünya içerisinde kendi altı bölümlük podcast'lerini sunacaklar. Bu podcast, Spotify için "süreli bir özel yapım" olarak 30 Ekim tarihinde müzik akış hizmetinde sunulacak. Diğer podcast platformlarına yılın ilerleyen zamanlarında ulaşacak.
Podcast'in tanımı ise şu şekilde yapılıyor: "Daybreak Sezon 1'i tamamladıktan sonra AV Kulübü ile buluşmak isteyeceksiniz. Onlar kıyamette kamera sistemleri kurma yeteneklerine sahip, vadi genelinde savaşan rakip kabileleri takip ederek hayatta kalan bir çocuk grubu. Ve kendi kişisel dramaları ile çabalarken, mutant köpekler, ghouly'ler ve gizemli yeni bir kabile morallerini bozmaya çalışacak. Bu Kalan Tek Podcast."
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