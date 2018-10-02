Netflix Dizisinde Tanımlanamayan Microsoft Laptop
Netflix'in Iron Fist dizisi, merakla beklenen bir cihazı sessiz sedasız ekrana taşımış olabilir!
Microsoft'un bugün düzenleneceği basın toplantısında, Surface Laptop 2'yi piyasaya sürmeye hazırlandığı söylentileri sıra dışı bir kaynaktan daha doğrulandı: Netflix'in süper kahraman dizisi Iron Fist.
WindowsUnited.de adlı Alman web sitesinin şahin gözlü yazarları, Netflix'in Iron Fist dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde 50:54 civarında bu görüntüyü yakaladılar. Arka tarafında Microsoft logosu olan ve siyah bir dizüstü bilgisayar kullanan bir karakter görülüyor.
Yüksek seyirci kitlesi olan TV dizilerinde ve filmlerde ürün yerleştirme yaygındır, ancak resmi olarak piyasaya sürülmemiş bir ürün için bu durum oldukça sıra dışı. Cihazı çok kısa bir süre görebiliyoruz, bu yüzden bu somut bir kanıt diyemeyiz. Ancak Microsoft'un kendi içinde 'Surface Black' olarak adlandırdığı, siyah bir Surface aygıtı piyasaya sürmeyi planladığına dair söylentilere bu da eklenince akıllarda bazı ipuçları oluşmaya başladı denebilir.
Bu arada diğer söylentiler, Surface Laptop 2 ve Surface Pro 6'nın bugünki etkinlikte duyurulacağını ve her iki cihazında da güncellenmiş spesifikasyonlar sunacağını öne sürüyor. Bu haber Winfuture editörlerinden Roland Quant'tan geliyor ve önceki nesil aynı fiyata sahip olabileceğini ancak ekstra bir donanım görmeyeceğimizi de ekliyor.
Yavuz Alp Şimşek
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