Netflix'ten "Durum Raporu"
Netflix, sayıları artan ciddi rakiplerine rağmen büyümeyi sürdürüyor. Ama önümüzdeki dönem, işi hiç kolay olmayacak!
- Levent Öztürk
Netflix, 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını yayımladı ve beklediği 7 milyon üyenin biraz daha azına (6,77 milyon) ulaştığını açıkladı. Firma, en son fiyat yükseltimi ardından ABD'de daha az üyenin kalıcı olduğunu söylerken, bu durumu "daha fazla gelirle, konumumuzu güçlendirmek adına hizmetimizi daha da geliştirmek için yatırım yapmaya devam edeceğiz" cümlesiyle savundu.
Netflix için işler çok da kötü gidiyor gibi görünmese de, önümüzdeki dönemin zorlu geçeceği kesin. Amazon Prime ve Hulu'nun yanı sıra bu yılın ilerleyen döneminde sunulacak olan Disney+ ve Apple TV+ ile rekabet, şirketi zorlayacak.
Netflix, Kanada'daki büyüme grafiği ile ABD karşılaştırmasını göstererek, Hulu'nun etkisinin bu grafiklerde neredeyse olmadığını anlattı. Daha fazla rakibin piyasaya girmesi ile beraber yatırımcıların endişelerini gidermek, firma için oldukça önemli olacak. Disney'in sahip olduğu videolar için yayınladığı liste ile beraber, Netflix'in yayınlarının baştan aşağı karşılaştırılacağı kesin.
Firma, İngilizce olmayan orijinaller konusunda da yatırımını arttırdığını söylüyor. Disney ve Apple daha düşük fiyatlar ile sunulmasına rağmen, Netflix'in zaten sahip olduğu miktara ulaşmaları zaman alacak ve bir süre sonra karlı bir hale gelmek için Netflix gibi fiyatlarını arttırabilirler.
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