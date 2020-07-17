Netflix'te En Çok İzlenen Filmler Açıklandı. Liste, Haberimizde...

Netflix'in son orijinal filmi, yani Chris Hemsworth'ün başrolünü oynadığı Extraction, şu ana kadarki en büyük Netflix orijinal filmi olabilir. En azından Bloomberg tarafından belirtilene göre Netflix'in açıklaması bu yönde. Netflix, yayınlanmalarının ilk dört haftasında en çok izlenen 10 orijinal filmini açıkladı ve listenin en üstünde, 99 milyon hesap tarafından izlenen Extraction yer alıyor. Hemen arkasından da Bird Box (89 milyon) ve Spenser Confidential (85 milyon) geliyor.
Liste, süper kahramanlarla dolmadan önce Hollywood'da baskın olan büyük bütçeli tekil aksiyon / gerilim yapımlarına meyilli gibi gözüküyor. Bu filmlerin çoğunda Sandra Bullock, Mark Whalberg ve Ryan Reynolds gibi pek çok üst seviye yıldız yer alıyor. İkisi de Adam Sandler'ın Happy Madison yapım şirketinden çıkan komedi filmleri: Murder Mystery (73 milyon) ve The Wrong Missy (59 milyon).
Netflix'in yapımları genel olarak ABD pazarından gözükse de, İspanyolca korku filmi The Platform (56,2 milyon) da listeye girmiş durumda.
Netflix'in Martin Scorsese'nin The Irishman'ini satın alımının ne kadar doğru bir karar olduğu da listede görülebiliyor. İlk haftada 26,4 milyon hesap tarafından izlenen film, 4 hafta sonunda 64,2 milyona ulaşmış.
Netflix genel olarak izleyici verisini açıklamayı pek tercih etmiyor ve hatta yapımcılara bile en büyük filmlerin ne kadar popüler olduğunu söylemiyor. Bu bilgi, hem ticari olarak hassas olmasından, hem de firmaya başarısı konusundaki sorulara yanıt verirken sağladığı avantajlardan dolayı dikkatle korunuyor. Tabii ki bu durum, öne çıkan başarısız yapımları da gizlemesine imkan tanıyor.
Örneğin Netflix bir yapımın "izlendiğini" söylediğinde aslında söylemek istediği şey, bir kişinin bir içeriğe izlemek amacı ile tıkladığı. Firma bunun sebebini, bir yapımın uzunluğunun (ve özellikle jenerik uzunluklarının ve izlemeyi bırakma sürelerinin) çok değişken olmasından dolayı izlenmeyi bir seri "talep" olarak görmenin en iyi seçenek olduğunu düşünmesi. Başka bir deyişle The Witcher'ın ilk bölümüne 76 milyon hesabın tıkladığını biliyoruz ancak kaçının bu bölümü izlemeyi bitirdiğini bilmiyoruz.
İlk 4 Haftasında En Çok İzlenen Netflix Filmleri
- 1- Extraction: 99 milyon
- 2- Bird Box: 89 milyon
- 3- Spenser Confidential: 85 milyon
- 4- 6 Underground: 83 milyon
- 5- Murder Mystery: 73 milyon
- 6- The Irishman: 64.2 milyon
- 7- Triple Frontier: 63 milyon
- 8- The Wrong Missy: 59 milyon
- 9- The Platform: 56.2 milyon
- 10- The Perfect Date: 48 milyon
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