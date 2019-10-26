Netflix'te En Çok İzlenenler
Dünyaca ünlü dijital televizyon platformu Netflix, son zamanlarda pek çok içerik yayınladı. Peki Netflix'in en çok izlenen yapımları hangileri?
Netflix, son zamanlarda karlılık konusunda küçük problemler yaşasa da; birbirinden ilginç dizi ve filmlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Netflix'in en çok izlenen yapımları ise birbirinden ilginç diziler. Peki Netflix'in en çok izlenen yapımları listesi nasıl oluşuyor? Sizin için bu yapımları irdeledik.
Zirvede hangi yapım bulunuyor?
Zirvede açık ara farkla Stranger Things'in üçüncü sezonu bulunuyor. Retro-fantastik alanında pek çok ilke imza atan ve bazı Stephen King hikayelerinden ilham alan Stranger Things'in üçüncü sezonu 65 milyon abone tarafından izlendi. Elbette bu rakama, diziyi belli platformlardan yasa dışı olarak izleyen kişiler dahil değil. Stranger Things şu anda dijital platformun amiral gemisikonumunda
2. Umbrella Academy
Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında ikincilik rolünde yine fantastik bir eser bulunuyor. Çizgi roman uyarlaması Umbrella Academy, Şubat ayında yayınlandı ve 45 milyon aboneye ulaşmayı başardı.
3. Sex Education
Asa Butterfield, Gillian Anderson (kendisini X-Files'dan tanıyoruz), Ncuti Gatwa ve Emma Mackey gibi isimlerin yer aldığı Sex Education isimli seri, 40 milyon abone tarafından büyük keyifle izlendi.
4. Other Planet
Dördüncü sırada bir belgesel bulunuyor. Other Planet, yasal yollardan 33 milyon kişiyi ekranın karşısına kilitledi.
5. Unbelievable
T. Christian Miller ve Ken Armstrong'un aynı addan uyarlanan eseri "Unbelievable" 32 milyon kişiye erişmeyi bildi.
6. Dead to Me
Christina Applegate ve Linda Cardellini'nin kalemlerinden dökülen Dead to Me, yüksek eleştirmen puanları almayı bildi; 30 milyon kişiyle beyaz camda buluştu.
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