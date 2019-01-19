Netflix Fortnite ve YouTube'dan korkuyor
Netflix'in en büyük rakipleri Fortnite ve YouTube mu?
- Levent Öztürk
Eğer artık tanıdığınız pek çok kişinin bir Netflix üyeliği olduğunu düşünüyorsanız, muhtemelen haklı olabilirsiniz. Netflix, yeni yaptığı açıklamada Dünya genelinde 139 milyon ücretli üyeye ulaştığını açıkladı.
Tabi ki bu sayı, Netflix'i ortak bir hesap ile veya deneme hesabı ile kullanan kişileri içermiyor ve bu da sayının neden daha yüksek olmadığını açıklıyor. Ancak bu sayı hâlâ Netflix'e ödeme yapan kişilerin sayısının Tokyo, Delhi, Shanghai, Sao Paulo ve Mumbai'nin toplamından daha fazla olduğu anlamına geliyor.
Netflix'in en son hissedarlar için raporunda gözüken bu sayı, firmanın 2018'in son üç ayında yaklaşık 9 milyon üye daha kazandığını ve yılı, başlangıç noktasına göre 29 milyon daha fazla üye kapattığını beliriyor.
Eğer analistlerin tahminleri doğruysa, bu durum Netflix'i Dünya genelinde Amazon Prime üye sayısı ile (en son sayımda yaklaşık 100 milyon) eşdeğer tutuyor ve yaklaşık olarak 40 milyon ücretli üyeye sahip olan en büyük müzik yayımı hizmeti Spotify'ın çok daha ilerisine yerleştiriyor.
Rapora eşlik eden gelir duyurusunda Netflix'in Amerikalıların her gün TV izledikleri 1 milyar saatin %10'una sahip olduğu belirtiliyor ve bu sayı, canlı akış televizyon ve video oyunları da içeriyor.
Bu açıdan bakıldığında Netflix'in korktuğu en büyük şey Disney+ veya DC Universe gibi diğer yayım hizmetleri değil, Fortnite ve YouTube oluyor. Netflix'in gelir duyurusunda belirtildiği üzere "Biz Fortnite ile HBO'dan daha fazla rekabet ediyor (ve kaybediyor)uz." "Ekim ayında YouTube birkaç dakika için küresel olarak kapandığı anda, o süre için izlenme ve üye olma sayılarımız sıçrama yaşadı."
Netflix'in bu gelir ve üyeliklerle ne yaptığına gelince, bunun büyük bir kısmının orijinal programlarına geri yatırıldığı rahatlıkla söylenebilir. 2019 yılında Netflix, The Crown, 13 Reasons Why yeni sezonları ve Stranger Things'in üçüncü sezonunun yanı sıra henüz açıklanmayan başka yeni projeleri de yayımlayacak...
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