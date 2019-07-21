Netflix, Hedeflediğinin Gerisinde Kaldı!
Netflix için işler, açıklanan son rakamlara bakılırsa çok da beklendiği gibi gitmiyor!
- Levent Öztürk
Netflix, sahip olduğu onlarca büyük yapıma rağmen büyüme konusunda sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor. Yayın akış devi, ikinci çeyrekte küresel olarak 150 milyon ücretli üyeye ulaştı ancak yeni üye olan 2.7 milyon kişi, öngörülen 5 milyonun çok daha altında kaldı. ABD üye tabanı azaldı ve küresel anlamda da beklenildiği kadar büyüme yaşanmadı.
Bununla birlikte, Netflix'in diziler ve filmlerin yanı sıra reklam da satacağı söylentilerini reddetmesi, hisse değerlerinde %11'lik azalmaya yol açtı.
Firma, ikinci çeyrek içerisinde yayınlanan film ve dizilerin beklentileri karşılayamadığını düşünüyor. Ayrıca, fiyat artışı yaşanan bölgelerin, büyümeye kötü etki yaptığının altı çiziliyor.
Yine de açıklanan rakamlar ve oranlar, Stranger Things'in üçüncü sezonunu kapsamıyor. Stranger Things, Netflix'in en iddialı yapımlarından biri. Dizinin son sezonunu, 4 Temmuz tarihli yayımının ardından dört gün içerisinde 18.2 milyon hesap tarafından bitirilmişti.
Netflix'i bekleyen asıl tehlike ise, kuşkusuz rakiplerinin artıyor olması. Disney'in, Marvel destekli kendi platformunu kuruyor olması, Netflix için gerçek bir tehdit olarak görülüyor. Amazon Prime ve Hulu gibi rakipler de, daha fazla büyümek için sıkı çalışıyor. Kısacası Netflix'in, oturduğu koltuktan kalkmaması için biraz daha fazla çaba göstermesi gerekecek.
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