Netflix, Instagram'da Kendinden Bahsettirecek
Netflix, sosyal medyada "dizi muhabbetlerini" arttıracak bir özelliği kullanıcılara sundu!
- Doğan Kürşat Aktaş
Netflix'in popüler kültür üzerindeki etkisi şüphesiz ki günden güne büyüyor ve platformun yapımlarında yer alan her detay sosyal medya platformlarının gündeminde kendine iyi ya da kötü bir yer buluyor. Netflix, bu popülaritenin farkında olmalı ki iOS uygulamasına kullanıcıların seveceği bir özelliği ekledi.
Kullanıcılar, iOS platformundaki Netflix uygulaması üzerinden direkt olarak Instagram hikayelerinde veya direkt mesaj üzerinden favori dizi ve filmlerini paylaşabilme imkanına kavuştu. Netflix'in Instagram entegrasyonu, Spotify'ın Instagram üzerinde albüm kapağı paylaşım özelliğine oldukça benzer olarak kullanıcıların paylaştıkları dizi veya film başlığına ait standart görselin üzerinde çıkartmalar, yazı ve çizimler kullanmasına olanak tanıyor.
Netflix'in bu özelliğini denemek istiyorsanız, iOS cihazınızda Netflix ve Instagram uygulamalarının son güncellemelerini aldığınızdan emin olun. Netflix uygulamasında Instagram'da paylaşmak üzere bir dizi veya filmi seçtiğinizde "Gönder..." butonunu göreceksiniz. Bu seçeneği seçtikten sonra Instagram üzerinde gönderinizi düzenleyip paylaştıktan sonra arkadaşlarınız paylaşımınızda Netflix'in sunduğu başlığa dokunarak söz konusu dizi ve filmin sayfasına direkt olarak geçebilecek ve söz konusu içeriği kendileri de -üyeliklerinin olması durumunda- izleyebilecekler.
Bu hamle, bariz olarak Netflix'in çevrimiçi ortamlarda bahsini arttıracak türden. Sosyal medya üzerindeki mesajlaşmaların odağında olmak isteyen Netflix'in sunduğu bu yeni özellik, şu an için sadece servisin iOS uygulamasında sunuluyor ancak özelliğin yakın zamanda Android cihazlarına gelmesi de bekleniyor. Instagram'ın hikaye ve direkt mesaj üzerinde paylaşım oluşturma entegrasyonuna sahip olan diğer iki servis daha var: Apple'a ait olan şarkı tanıma servisi Shazam ve popüler müzik akışı servisi Spotify, sevdiğiniz şarkıları Instagram üzerinden kolaylıkla paylaşmanıza ve bu şekilde paylaşılan şarkıları bir dokunuşla kendi servisleri üzerinden dinleyebilmenize olanak sağlıyor.
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